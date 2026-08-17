Comeback in Landwehrhagen: TSV Wolfsanger II siegt 2:3 von Max Roth · Heute, 17:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tobias Beckmann

Am dritten Spieltag war der TSV Wolfsanger II zu Gast bei der SG Landwehrh./Benterode. Die Partie verlief zunächst ausgeglichen, wobei die Gastgeber hauptsächlich mit langen Bällen aus der eigenen Abwehr agierten.

In der 17. Minute ging die SG durch einen Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Der Ball sprang dabei unglücklich an die Hand von Jannis Thieme. Die Wölfe ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und kamen in der 34. Minute zum Ausgleich. Nach einem Steckpass von Romario Taloi blieb Jannis Thieme vor dem Tor eiskalt und erzielte das 1:1. Kurz vor der Halbzeit drehte der TSV die Partie. Justin Faulstich legte den Ball in der 45. Minute im Strafraum clever in den Rückraum, wo Romario Taloi zum 1:2 einschob.