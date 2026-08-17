Comeback in Landwehrhagen: TSV Wolfsanger II siegt 2:3

Am dritten Spieltag war der TSV Wolfsanger II zu Gast bei der SG Landwehrh./Benterode. Die Partie verlief zunächst ausgeglichen, wobei die Gastgeber hauptsächlich mit langen Bällen aus der eigenen Abwehr agierten.
In der 17. Minute ging die SG durch einen Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Der Ball sprang dabei unglücklich an die Hand von Jannis Thieme. Die Wölfe ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und kamen in der 34. Minute zum Ausgleich. Nach einem Steckpass von Romario Taloi blieb Jannis Thieme vor dem Tor eiskalt und erzielte das 1:1.
Kurz vor der Halbzeit drehte der TSV die Partie. Justin Faulstich legte den Ball in der 45. Minute im Strafraum clever in den Rückraum, wo Romario Taloi zum 1:2 einschob.
Auch nach der Pause blieb der TSV die gefährlichere Mannschaft. In der 52. Minute setzte sich Marcel Tangel mit einem starken Alleingang gegen zwei Gegenspieler durch und traf den Pfosten. Romario Taloi reagierte am schnellsten und verwertete den Abpraller zum 1:3.
Die Gastgeber kamen in der 58. Minute durch Tim Gude noch einmal heran. Nach einem Freistoß von Mike Woltert traf Gude per Kopf zum 2:3. In der Schlussphase verteidigte der TSV konzentriert und ließ keine weiteren gefährlichen Chancen zu.
Am Ende brachte der TSV Wolfsanger II die Führung über die Zeit und sicherte sich mit einem verdienten 3:2-Auswärtssieg den nächsten wichtigen Dreier.