Comeback in Berlin - Rocco Teichmann ist wieder da

Rocco Teichmann (li) – Foto: Dedepress

Rocco Teichmann ist zurück im Fußballgeschäft. Der 40-Jährige übernimmt ab sofort eine hauptamtliche Stelle beim Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV). Nach seinem Aus bei Viktoria Berlin ist es der erste öffentliche Karriereschritt des früheren Sportlichen Leiters und Geschäftsführers. Der Wechsel überrascht, denn auch unter seiner sportlichen Verantwortung stürzen die Himmelblauen bis in die Berlin-Liga ab

Rocco Teichmann hat einen neuen Arbeitgeber. Der 40-Jährige, zuletzt Sportlicher Leiter des FC Viktoria 1889 Berlin, arbeitet seit dem 1. Juli 2026 als hauptamtlicher Mitarbeiter im Bereich Spielbetrieb des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV). Dort fungiert der frühere Funktionär künftig als Ansprechpartner für die Vereine der Regionalliga Nordost und der NOFV-Oberliga und wirkt an der Weiterentwicklung des Spielbetriebs mit.

Für Teichmann bedeutet die neue Aufgabe die Rückkehr in den Fußball, nachdem es in den vergangenen Wochen ruhig um ihn ist. Der ehemalige Sportchef ist zuletzt nicht für ein Statement zu erreichen.

Rückkehr zu Viktoria ohne Happy End

Der Wechsel kommt durchaus überraschend. Erst im Sommer 2025 kehrt Teichmann nach einer kurzen Auszeit zu Viktoria Berlin zurück und übernimmt erneut den Posten des Sportlichen Leiters. Damals kündigt er an, den sportlichen Neustart nach dem Abstieg in die Oberliga begleiten zu wollen. Trotz eines stark verkleinerten Kaders und der schwierigen wirtschaftlichen Lage soll der Verein mit der GmbH den Spielbetrieb fortführen.

Die sportliche Wende bleibt jedoch aus. Während Teichmann in verantwortlicher Position tätig ist, setzt sich der Niedergang des Klubs fort. Nach dem Abstieg aus der 3. Liga folgen der Gang in die Regionalliga, anschließend der Abstieg in die Oberliga und schließlich der Fall bis in die Berlin-Liga. Parallel kämpfte der Verein mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen und einem vorläufigen Insolvenzverfahren (2025)