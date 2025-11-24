Comeback eines Torjägers: Ein 43-Jähriger leitet die Wende ein

Matthias Härtl hat in seiner langen fußballerischen Laufbahn schon viele Schlachten geschlagen und unzählige Tore geschossen. Dass der 43-Jährige noch einmal für seinen SV 09 Staßfurt in der Landesliga Nord zum Torschützen werden würde, hätte er bis vor kurzem aber gewiss auch nicht gedacht.

Seit der Saison 2022/23 hatte der Routinier keine Landesliga-Partie mehr für die Staßfurter bestritten. Für die 09-Reserve kam er seitdem nur noch einige wenige Male - darunter dreimal in der laufenden Serie - in der Salzlandliga zum Einsatz. Dass der Stürmer aber dennoch nichts verlernt hat, bewies er am Sonnabend. Zum Spielerprofil:

Weil der Staßfurter Kader momentan dünn bestückt ist, setzte sich Härtl mit auf die Bank. Und weil in der ersten Halbzeit des gedrehten Heimspiels gegen Bismark - samt 0:1-Pausenrückstand durch Oleksandr Cherchenko (7.) - wenig nach vorne gelingen wollte, kam der Routinier in der 51. Minute in die Partie. Keine 60 Sekunden später jubelte Härtl nach seinem zweiten Ballkontakt über seinen ersten Landesliga-Treffer seit März 2023. Am langen Pfosten drückte er die Kugel im Stile eines Torjägers über die Linie.

952 Tage seit dem letzten Einsatz in der Landesliga

Damit leitete der einstige Knipser vom Dienst, der auch für den TV Askania Bernburg, den SV Edelweiß Arnstedt und den SC Bernburg in der Verbandsliga auflief, die Wende für die Staßfurter ein. Florian Schmidt-Daul drehte die Partie wenig später zugunsten der 09er (64.), Matthias Lieder ließ sie mit einem Doppelschlag davonziehen (70., 71.) und Robert Lampe sorgte für die Entscheidung (78.). Die Story des Spiels aber lieferte Matthias Härtl, der 952 Tage nach seinem letzten Landesliga-Einsatz bewiesen hat, dass er noch immer weiß, wo das Tor steht.

_________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!