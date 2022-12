Comeback des internationalen Autohaus Ebersberg-Hallen Cup: Pech für den Schwabener „Club“-Schreck Oberpframmern gewinnt Amateurtag

Ebersberg – Zunächst war Florian Forster skeptisch, als er von der Einladung für die zweitägige Turniergroßveranstaltung in der Ebersberger Dr. Wintrich-Halle erfuhr. „Wie passen wir denn bitte zu Mannschaften wie dem FC Bayern?“, habe Oberpframmerns Nachwuchstrainer seinen Jugendleiter gefragt. „Da kannte ich den Spielmodus noch nicht.“

Für die so genannten Kleinvereine aus dem Landkreis ist das traditionsreiche Hallenspektakel des TSV Ebersberg praktisch immer eine zweiteilige Veranstaltung. Erst kommt die „Kür“, mit zwei Gruppenspielen gegen die namhaften Profiklubs. Tags darauf folgt die „Pflicht“ mit Platzierungsspielen auf Augenhöhe und weitaus größerer Erfolgsaussicht gegen die lokale Konkurrenz. Gelegentliche Ausnahmen bestätigen zwar die Regel, doch bleiben diese gerade im D-Jugendbereich zumeist aus. So schaffte auch in der diesjährigen Auflage kein Landkreisteam den Überraschungssprung ins „Profi-Feld“ der Top-Acht.

„Wir waren zu eingeschüchtert, da war schon sehr viel Respekt da“, analysierte Ebersbergs Coach Christian Siegmond, dass zudem „Covid den Leistungsunterschied noch vergrößert hat“. Entsprechend deutlich fielen die Auftaktpleiten seines Teams gegen Ingolstadt (0:5) und den FC Bayern (0:8) aus. Seine Jungs wüssten solche Resultate aber richtig einzuordnen. „Ich stand ja selbst zwei Meter daneben, als ein Bayernspieler uns einen Fallrückzieher ins Kreuzeck genagelt hat. Das ist schon der Hammer! Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen.“