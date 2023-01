Comeback des GWG-Cups mit einem illustren Starterfeld aus der Region GWG-Cup +++ Die SG Blau-Weiß Brachstedt und der SSC Weißenfels führen die Konkurrenz an

Am Sonnabend lädt der Landesklasse-Vertreter VfB Gräfenhainichen wieder zum Budenzauber. Beim GWG-Cup geht ein bunt gemischtes und illustres Teilnehmerfeld aus der Region an den Start - und darunter zwei klare Favoriten.

Mit der SG Blau-Weiß Brachstedt, die erst am Donnerstag den Romonta-Cup gewann, und dem SSC Weißenfels, der parallel auch beim Ford-Cup in Dessau startet, führen ein Landes- und ein Verbandsligist die beiden Gruppen an. Dazu gesellen sich der gastgebende VfB und der SV Germania Roßlau aus der Landesklasse, die Kreisoberligisten HSV Gröbern, SV Grün-Weiß Wörlitz und TSV Blau-Weiß Brehna sowie der sächsische Stadtligist SG Olympia Leipzig. "Somit ist ein illustres Feld zusammen gekommen, das um dem Titel des GWG-Cups kämpfen will", schreibt der VfB in seiner Ankündigung. Ab 15 Uhr rollt in der Turnhalle Lindenallee das runde Leder über das Parkett.

