Comeback der "Zweiten" beim FSV Schneppenhausen Nach drei Jahren bringt der FSV wieder einen Unterbau an den Start von Cengiz Arslanparcasi (FSV) · Heute, 16:19 Uhr · 0 Leser

Der FSV Schneppenhausen bringt kommende Saison wieder eine "Zweite" an den Start. – Foto: Cengiz Arslanparcasi (Archiv)

Folgende Vereinsnachricht hat unsere Redaktion vom FSV Schneppenhausen erreicht.

Der FSV Schneppenhausen stellt die Weichen für die Saison 2026/27 und trifft eine richtungsweisende Entscheidung:

Nach drei Jahren wird wieder eine 2. Mannschaft ins Leben gerufen. Unser sportlicher Leiter Cengiz Arslanparcasi hat sich nach intensiven Gesprächen bewusst für eine vereinsinterne Lösung entschieden. Die Verantwortlichen kennen den Verein, das Umfeld und wissen genau, wofür der FSV steht – beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche und nachhaltige Zusammenarbeit.

Die neue Mannschaft wird angeführt von Headcoach Rocco Dasco, der damit seine erste Station als Cheftrainer übernimmt. Unterstützt wird er von seinen Co-Trainern Steven Barth und Medin Kadiric. Der Verein zeigt sich sehr zufrieden mit dieser Konstellation und ist überzeugt, gemeinsam den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Mit der Neugründung der 2. Mannschaft setzt der FSV konsequent den eingeschlagenen Weg nach dem Abstieg in der Saison 2022/23 aus der Kreisliga A fort. Aktuell steht die 1. Mannschaft nach 21 Spieltagen mit starken 60 Punkten auf dem 1. Tabellenplatz und kämpft entschlossen um die Rückkehr in die Kreisliga A.