Comeback der Wormatia »Kreativköpfe« naht

Worms. Wormatias Luca Manganiello ist in dieser Spielzeit nicht gerade vom Glück verfolgt. Über mehrere Kurzeinsätze zu Saisonbeginn verdiente sich der Mittelfeldspieler am 13. Spieltag bei der Auswärtspartie beim SV Auersmacher (2:2) sein erstes Startelfmandat – und musste dieses nach nur 15 Minuten schon wieder abbrechen. Diagnose: Innenbandriss – das erste Halbjahr für den ehemaligen Jugendspieler des VfR war gelaufen. Am Samstag empfängt der Wormser Oberligist nun den SVA zum Rückspiel (14 Uhr, EWR-Arena). Wohl noch ohne das Mittelfeldtalent, das zuletzt erneut verletzt aussetzen musste (Bänderdehnung).

Zugezogen hatte sich Manganiello die Verletzung Anfang April beim Auswärtssieg bei den Sportfreunden Eisbachtal. Es war sein erstes Spiel in der Saison über die komplette Distanz überhaupt. Doch die letzten Minuten schleppte sich der 20-Jährige bereits mit Schmerzen über den Platz. Nach dem Schlusspfiff humpelte Manganiello in die Kabine, während sich Wormatia-Trainer Marco Reifenscheidt bereits sorgte und sagte. „Luca ist für uns gerade eigentlich ein richtiger Faktor.” Reifenscheidt hatte Manganiello in den Wochen vor dem Eisbachtal-Spiel zunehmend mehr Spielzeit gewährt und der offensive Mittelfeldspieler dabei seinen Coach überzeugt. In Abwesenheit des Dauerverletzten Sandro Loechelt (muskuläre Probleme) und dessen Stellvertreter Irfan Catovic tat Manganiello dem Spiel der Wormser mit seinen fußballerischen Qualitäten sichtlich gut.

