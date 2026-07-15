Comeback der Stadtmeisterschaft in Xanten Nach siebenjähriger Pause spielen die Xantener Fußballer am 25. Juli in Vynen wieder einen Stadtmeister aus. Warum der SV Vyma das Turnier ausrichtet und wie der Spielplan aussieht. von René Putjus · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Vynen-Marienbaum ist Ausrichter der Xantener Stadtmeisterschaft. – Foto: Lea Wilemsen

Fünf Xantener Mannschaften spielten im Juli 2019 auf dem Rasen der DJK Wardt um die Stadtmeisterschaft. Der RP-Wanderpokal ging an die Fußballer des TuS Xanten, die das Turnier knapp vor dem punktgleichen Team von Viktoria Birten gewannen. Dann kam Corona.

Seit 2019 wurde die Stadtmeisterschaft nicht mehr ausgetragen. Nach sieben Jahren ist es wieder so weit: Der SV Vynen-Marienbaum richtet die Titelkämpfe am 25. Juli ab 11 Uhr aus – allerdings nur noch mit vier Mannschaften. Sechsköpfiges Planungsteam Der letzte Gastgeber, die DJK Wardt, fehlt im Teilnehmerfeld. Seit Frühjahr 2024 nimmt der Klub nicht mehr am Kreisliga-Spielbetrieb teil. Nils Bremer, der Fußball-Abteilungsleiter des SV Vyma, hofft, dass der Dorfklub aus der Nachbarschaft bald wieder um Punkte kicken wird. Der 31-Jährige war der Impulsgeber, über ein Comeback der Stadtmeisterschaft nachzudenken. Mit dem Vorsitzenden des Gesamtvereins, Alexander Breloh, ging er in die Planung.

„Wir wollen den SV Vyma voranbringen und attraktiver machen im Dorfleben. So ein Turnier passt gut zu unserer Vision. Und der SV Vyma soll wieder präsenter werden im Stadtgebiet und irgendwann wieder sportlich erfolgreicher sein. Die Stadtmeisterschaften können all das kombinieren“, sagt Bremer. Der Torwart ist zwar seit zwölf Jahren Mitglied beim SV Vyma, hat aber noch nie bei einer Xantener Stadtmeisterschaft mitgespielt. Am 25. Juli wird Bremer dem Kader des einzigen C-Ligisten angehören. Dem Orgateam der Titelkämpfe gehören neben ihm und Breloh noch Kevin Ackermann, Tobias Alefs, Kai Gerrißen sowie Marc te Boekhorst an.