Comeback der Rothosen – Baunatal verspielt komfortable Führung

– Foto: Sascha Wolff

Der 23. Spieltag brachte aus nordhessischer Sicht zwei späte Comebacks und eine achtbare Niederlage: KSV Baunatal holte im Topspiel gegen Eddersheim nach starkem Beginn nur einen Punkt, CSC 03 Kassel rettet in Fernwald in der Schlussphase noch ein 3:3 – und SV Weidenhausen verkaufte sich gegen Spitzenreiter Eintracht Frankfurt II lange teuer, stand am Ende aber erneut ohne Ertrag da.

Starker Start reicht nicht

Die Baunis legten gegen den Tabellenzweiten los wie ein Spitzenteam: Mike Feigenspan traf früh zur Führung, Paul Kohlstädt und Daniel Borgardt schraubten den Zwischenstand sogar auf 3:1. Doch Eddersheim kam zurück, glich binnen weniger Minuten durch Patrick Schorr und Maximilian Thomasberger aus und nahm den Punkt mit. Ein intensives Topspiel, in dem der Tabellenzweite seinen Vorsprung auf Baunatal bei elf Punkten hielt – aus KSV-Sicht bleibt deshalb vor allem das Gefühl, einen möglichen Big Point liegengelassen zu haben. Moral gezeigt

Für die Rothosen sah es in Fernwald lange nach dem nächsten Nackenschlag aus. Nach der frühen Führung durch Jon Mogge drehte der FSV die Partie, zwei unglückliche Eigentore von Nils Stendera und Simon Kauf verschärften die Lage zusätzlich. Doch der CSC gab sich nicht auf: Lucas Altmann verkürzte in der 83. Minute, Kevin Nennhuber glich nur zwei Minuten später zum 3:3 aus. Für einen Abstiegskandidaten kann so ein Punkt trotz aller Mängel Gold wert sein – erst recht, weil Kassel nach dem 1:5 gegen Walldorf eine Reaktion brauchte. Überraschung verpasst