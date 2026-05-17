Comeback der Rothosen – Baunatal besiegelt gegnerischen Abstieg

– Foto: Sascha Wolff

Was für ein Wochenende aus nordhessischer Sicht: Der KSV Baunatal bog ein schon verloren geglaubtes Heimspiel gegen Waldgirmes noch spektakulär um, der CSC 03 Kassel kämpfte sich in Hummetroth nach frühem 0:2 eindrucksvoll zurück und verschaffte sich im Abstiegskampf Luft. Nur SV Weidenhausen musste sich gegen Stadtallendorf geschlagen geben.

Baunatal hatte die Partie zunächst im Griff und ging früh durch Egli Milloshaj in Führung, ehe ein Gewitter samt rund zehnminütiger Unterbrechung das Spiel kippte. Danach nutzte Waldgirmes seine Chancen plötzlich eiskalt, traf durch Malte Höhn, Phil Reuter und Max Behnen und drehte das Spiel noch vor der Pause auf 3:1. Dass der KSV das Spiel dennoch gewann, lag an einem späten Kraftakt. Nach dem Vierfachwechsel von Tobias Nebe kam neue Energie hinein, Milloshaj verkürzte zunächst per Kopf, traf in der 89. Minute erneut zum 3:3 und bereitete damit den Boden für den dramatischen Schlusspunkt. Erik Hindemith vollendete kurz darauf eine sehenswerte Kombination zum 4:3. Für Baunatal war das weniger ein spielerisches Glanzstück als vielmehr ein Sieg des Willens.

Frühe Führung für nichts

Weidenhausen erwischte gegen den Tabellendritten eigentlich einen guten Start. Marius Jung traf schon in der Anfangsphase zur Führung, doch Stadtallendorf antwortete praktisch im Gegenzug und übernahm danach zunehmend die Kontrolle. Noch vor der Pause drehten die Gäste das Spiel, nach dem Seitenwechsel fiel mit dem 1:3 schnell die Vorentscheidung. Aus Adler-Sicht war vor allem bitter, dass das Spiel nach dem frühen 1:0 nicht lange offen blieb. Weidenhausen fehlte zu oft der Zugriff gegen den Ball, Stadtallendorf diktierte über weite Strecken das Geschehen und nutzte die Räume konsequent. Der Elfmeter zum 1:4 setzte dann nur noch den Schlusspunkt unter einen Nachmittag, an dem der SVW die Anfangsenergie nicht konservieren konnte. Zwei verschiedene Halbzeiten