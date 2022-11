Comeback der Hallenturniere - aber nicht überall Vereine und Wiesbadener Schiedsrichter planen den Re-Start des Fußball-Budenzaubers, anderen ist das in unsicherer Zeit zu riskant

Wiesbaden/Rheingau-Taunus. Das Comeback einiger, aber nicht aller Hallenfußballturniere bahnt sich an – sofern es die Lage in puncto Versorgung und Corona schwerpunktmäßig im Januar auch tatsächlich erlaubt.

Liliencup

Die Vorbereitungen für den 28. Wiesbadener B-Junioren Liliencup der Spvgg. Sonnenberg laufen bereits auf Hochtouren. „Es bedeutet natürlich deutlich mehr Aufwand gegenüber den Jahren vor Corona, das Ganze zu arrangieren. Wir haben die Routine verloren und müssen den Kontakt zu weiteren Organisatoren erst wieder suchen“, sagt Jörg Wintermeyer. Er ist zusammen mit Norbert Roth der Hauptverantwortliche für die Organisation. Am 21. und 22. Januar 2023 soll das Hallenturnier in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit endlich wieder stattfinden, nachdem es die vergangenen zwei Jahre coronabedingt ausfallen musste. Erstmals fand das Turnier 1994 statt und genießt längst international einen ausgezeichneten Ruf. U 17-Jugendmannschaften aus den Fußball-Leistungszentren treten gegeneinander an und viele heutige Stars – wie etwa Thomas Müller – haben in jungen Jahren teilgenommen. Zwar werden dieses Mal keine englischen Vereine, wie 2020 Arsenal London, teilnehmen, dafür aber drei andere internationale Clubs. In Gruppe A befinden sich der VfB Stuttgart, Mainz 05, Darmstadt 98, der SV Wehen Wiesbaden, Slavia Prag (Tschechien) sowie Debütant Royal Antwerpen aus Belgien. In Gruppe B spielen Titelverteidiger FC Augsburg, dessen B-Jugend im Jahr 2020 gewann, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, der FC St. Pauli, Gastgeber Sonnenberg und der österreichische Verein Rapid Wien.

Schiri-Turniere

Auch die Schiedsrichter-Vereinigung Wiesbaden plant eine Neuauflage ihres Turniers in der Sporthalle am Elsässer Platz. Für die vom 13. bis zum 15. Januar vorgesehene Großveranstaltung, die in ihrer Blüte am Finaltag bis zu 1000 Besucher angelockt hat, liegen nach derzeitigen Stand mehr als 20 Anmeldungen vor, bestätigt Pascal Ackermann als Sprecher der Schiedsrichter. Wobei die Teilnehmerzahl bei optimaler Auslastung in den 40er-Bereich geht.

Hallentitelkämpfe im Rheingau-Taunus wird es im Winter nicht geben. Kreisfußballwart Erich Herbst ist die Gesamtlage zu unischer „und man weiß nicht, was passieren wird“. Was Corona angeht, müsse man es nicht herausfordern, „außerdem war die Resonanz zuletzt nicht mehr so groß wie in früheren Zeiten und die meisten Vereine absolvieren lieber draußen Freundschaftsspiele“. Die RTK-Schiedsrichter, die auch als Gastgeber in Aktion getreten sind, wollen laut ihrem Obmann Andreas Bertram am 15. November entscheiden, ob sie ein Turnier organisieren oder nicht.

Hallenturniere in Bleidenstadt

Beim Rheingau-Taunus-Kreisoberligisten TSV Bleidenstadt laufen die Planungen für das am 28. und 29. Dezember vorgesehene Turnier der Aktiven im Sport- und Jugendzentrum, das nach bekanntem Modus zunächst mit vier Gruppen à drei Teams über die Bühne gehen soll. Bereits ab Ende November organisiere der Verein Hallenturniere in allen Jugend-Altersklassen, erläutert TSV-Vorsitzender Markus Jestaedt. In den Taunussteiner Hallen ist die Temperatur auf 15 Grad abgesenkt worden, während im Sport- und Jugendzentrum, bestätigt Jestaedt, bei den Duschen derzeit die Warmwasserversorgung gewährleistet sei. „Wir folgen bei der Rückkehr zum Alltag den Leitlinien der Bundesregierung“, sagt der TSV-Vorsitzende mit Blick auf Corona.

Peter-Reitz-Turnier