Comeback der Extraklasse

– Foto: SG Lohne/Wietmarschen

0:3 nach nicht einmal 30 Minuten und am Ende trotzdem ein Punkt beim Spitzenreiter: Die SG Lohne/Wietmarschen zeigt bei der FSG Niedergrafschaft eindrucksvoll Moral und dreht beinahe ein verloren geglaubtes Spiel.

Die FSG Niedergrafschaft erwischte auf der Sportanlage Grenzland Laarwald den besseren Start. Eliza Smemann brachte die Gastgeberinnen früh in Führung (7.), ehe Mira Langius mit einem Doppelpack (13., 19.) auf 3:0 erhöhte. Die SG Lohne/Wietmarschen fand zunächst keinen Zugriff auf die Partie und geriet früh deutlich ins Hintertreffen.

Doch die SG zeigte Charakter: Wenke Eling verkürzte nach Vorarbeit von Annika Timmers auf 1:3 (27.), nur wenig später traf Madita Kock zum 2:3 (35.).

Trotz des späten Gegentreffers überwog bei der SG Lohne/Wietmarschen der Stolz: Nach einem 0:3-Rückstand beim Tabellenführer zurückzukommen und das Spiel zwischenzeitlich zu drehen, unterstreicht den Kampfgeist und Teamspirit der Mannschaft.

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Die eingewechselte Marie Wübben traf Sekunden nach ihrer Einwechslung zur 4:3-Führung (90.). Doch in der langen Nachspielzeit gelang Mira Langius per Freistoß noch der Ausgleich zum 4:4-Endstand (90.+4).

Nach der Pause blieb die SG dran, erneut war es Kock, die nach Vorlage von Lina Wigbels den Ausgleich zum 3:3 erzielte (48.).

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