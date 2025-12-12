Collins verlängert in Burgoberbach

Der Fußball-Bezirksligist FC/DJK Burgoberbach verlängert den Vertrag mit Trainer Duane Collins um ein weiteres Jahr und geht damit gemeinsam in die sechste Saison!

Beide Seiten waren sich schnell einig, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzuführen. Collins sieht in der noch immer sehr jungen Mannschaft großes Entwicklungspotenzial und ist überzeugt davon, das Team weiterhin Schritt für Schritt voranbringen zu können