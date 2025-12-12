 2025-12-03T05:51:34.672Z

Collins verlängert in Burgoberbach

Bezirksligist bindet Trainer Duane Collins.

Der Fußball-Bezirksligist FC/DJK Burgoberbach verlängert den Vertrag mit Trainer Duane Collins um ein weiteres Jahr und geht damit gemeinsam in die sechste Saison!
Beide Seiten waren sich schnell einig, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzuführen. Collins sieht in der noch immer sehr jungen Mannschaft großes Entwicklungspotenzial und ist überzeugt davon, das Team weiterhin Schritt für Schritt voranbringen zu können

Aktuell belegt die Mannschaft als Aufsteiger einen Platz im Mittelfeld der Bezirksliga – oberstes Ziel bleibt der Klassenerhalt.

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird Collins von Christian Strohhofer unterstützt, der nach der Saison seine aktive Spielerkarriere beendet. Darüber hinaus wurde auch der Vertrag mit Torwarttrainer Christoph Kowalski um ein weiteres Jahr verlängert. Spielleiter der ersten Mannschaft bleibt weiterhin Christian Ramold.

Die Fußballabteilung rund um Abteilungsleiter Jochen Blatt freut sich sehr über die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit und blickt motiviert in die kommende Saison!

