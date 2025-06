Colin Heins wird spielender Co-Trainer

Zur Saison 22/23 zog er dann weiter zum SV Eintracht Nordhorn und konnte dort in zwei Jahren 32 Mal in der Bezirksliga auf dem Platz stehen, wobei er 14 Mal traf und neun Treffer vorbereitete. Zur abgelaufenen Saison wechselte Heins dann als Spieler zu Vorwärts Nordhorn und stand sieben Mal auf dem Feld. Dabei gelangen dem Routinier ein Treffer und drei Vorlagen. Nun der Wechsel zur Aufgabe als spielenden Co-Trainer beim Landesligisten.

Der 31-Jährige wurde hochklassig beim SV Werder Bremen bis zur U17 ausgebildet und spielte dann bis zur U19 beim FC St. Pauli. Im Herrenbereich spielte der Angreifer einige Jahre in der Oberliga und Regionalliga, ehe Heins sich 2016 dem SV Union Lohne anschloss. Beim Bezirksligisten kam Heins auf 88 Spiele, in denen er 32 Mal traf und 45 weitere Treffer assistierte.

„Das Vertrauen zwischen Tim, Michael, Viktor, dem gesamten Staff und mir ist riesig und bin dankbar für diese Chance. Ich möchte meine Erfahrung auf und neben dem Platz an die jungen Spieler weitergeben. Wir haben bei Vorwärts eine gute Jugendarbeit und eine besonders hohe Durchlässigkeit in die erste Mannschaft. Das zeichnet den Verein ganz klar aus und diese Philosophie teile ich. Wie groß meine eigenen Spielanteile werden, muss man schauen. Auch wenn Fußball ein Ergebnisssport ist, sollte wir als Mannschaft aber immer auch entwicklungsorientiert denken und den Talenten die nötigen Minuten geben. Wenn ich gebraucht werde, bin ich natürlich da.“ so Heins via vereinseigenem Instagramkanal des SV Vorwärts Nordhorn.