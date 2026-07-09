Cole Campbell kommt nach Elversberg SV Elversberg: Vom Borsigplatz am die Kaiserlinde von Horst Fried · Heute, 10:43 Uhr · 0 Leser

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Die SV Elversberg hat ihre Offensive für die kommende Bundesliga-Saison weiter verstärkt: Cole Campbell, der zuletzt an die TSG Hoffenheim verliehen war, wechselt von Borussia Dortmund an die Kaiserlinde. Der 20-jährige Offensivspieler unterschreibt bei der SVE einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030. Der in Houston (Texas) geborene Campbell, der die US-amerikanische und die isländische Staatsbürgerschaft besitzt, begann seine fußballerische Ausbildung in der Nachwuchsakademie von Atlanta United. Mit dem Umzug seiner Familie nach Island schloss sich der Offensivspieler im Januar 2020 dem FH Hafnarfjörður an. Dort machte er früh auf sich aufmerksam: Bereits im Alter von 15 Jahren debütierte Campbell in der ersten Mannschaft des Vereins in der höchsten isländischen Spielklasse.

Nach einer kurzen Station bei Breidablik UBK wechselte er im Sommer 2022 in die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund. Beim BVB entwickelte er sich im Nachwuchsbereich kontinuierlich weiter und empfahl sich schließlich auch für die Profimannschaft, für die er sieben Pflichtspiele absolvierte, unter anderem auch in der Champions League. Um weitere Spielpraxis auf höchstem Niveau zu sammeln, wechselte Campbell in der Rückrunde der vergangenen Saison auf Leihbasis zur TSG Hoffenheim und kam dort auf fünf Bundesliga-Einsätze. Auf internationaler Ebene lief Cole Campbell zunächst für die isländische Junioren-Nationalmannschaft auf, ehe er sich im Jahr 2024 für einen Verbandswechsel entschied. Für die USA absolvierte er seitdem Einsätze in den Nachwuchsnationalmannschaften der U19, U20 und U23 (insgesamt zwölf Länderspiele), unter anderem bei der U20-Weltmeisterschaft 2025 in Chile.