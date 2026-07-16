Coffie soll Sasels Defensive als Anführer stabilisieren

Marcus Coffie zum TSV Sasel. – Foto: MSSP-SPORTPHOTO

Der TSV Sasel hat seine Defensive prominent verstärkt. Marcus Coffie wechselt von der TuS Dassendorf an den Parkweg und soll beim Oberligisten sofort eine Führungsrolle übernehmen. Der 31-Jährige verfügt über mehr als 200 Einsätze in der Regionalliga Nord und gehört damit zu den erfahrensten Spielern der Hamburger Oberliga.

Coffie war erst im vergangenen Sommer vom FC Teutonia 05 an den Wendelweg gewechselt. Für die TuS Dassendorf absolvierte er in der Saison 2025/26 sechs Oberliga-Partien. Nun folgt nach einem Jahr der Wechsel zum TSV Sasel. Insgesamt weist die FuPa-Datenbank für den Defensivspieler 262 Partien und 13 Tore aus.

Allein fünf Spielzeiten trug Coffie das Trikot von Teutonia 05. Dort entwickelte er sich zu einem Führungsspieler und führte die Mannschaft zwischenzeitlich als Kapitän auf den Platz. Vor seinem Wechsel nach Dassendorf hatte die TuS den erfahrenen Defensivspieler entsprechend als hochkarätige Verstärkung präsentiert.

Den größten Teil seiner Herrenlaufbahn verbrachte Coffie eine Spielklasse höher. Für den FC Eintracht Norderstedt, die zweite Mannschaft von Holstein Kiel und den FC Teutonia 05 Ottensen absolvierte er zusammengerechnet 216 Regionalliga-Spiele.

Neben seiner Zweikampfstärke bringt Coffie reichlich Erfahrung aus Spielen unter hohem Druck mit. Seine Laufbahn umfasst außerdem mehrere Erfolge im Hamburger Verbandspokal. Nun soll er seine Qualitäten in eine Saseler Mannschaft einbringen, die ihren Kader nach personellen Veränderungen neu aufstellt.

Ramelow sieht das letzte defensive Puzzleteil

Sasels Verantwortlicher Jan Ramelow bezeichnet Coffie in den Vereinsmedien als wichtigen Baustein für die neue Mannschaft. Dabei geht es nicht allein um dessen sportliche Qualität.

„Mit Marcus gewinnen wir einen absoluten Anführer für unsere Mannschaft. Über 200 Regionalliga-Einsätze sprechen für seine außergewöhnliche Qualität und Erfahrung. Er ist zweikampfstark, strahlt enorme Präsenz aus und wird unserer Defensive weitere Stabilität verleihen“, erklärt Ramelow.

Der Verein erwartet von Coffie damit nicht nur verlässliche Leistungen auf dem Platz. Der Routinier soll auch innerhalb der Kabine Verantwortung übernehmen und jüngere Mitspieler führen. „Wir sind überzeugt, dass Marcus das letzte entscheidende Puzzleteil für unsere Defensive ist und sowohl auf als auch neben dem Platz eine wichtige Rolle übernehmen wird“, sagt Ramelow.

Sasel setzt auf zusätzliche Erfahrung

Mit der Verpflichtung reagiert Sasel auf die Veränderungen im eigenen Kader und ergänzt die Defensive um einen Spieler, der die Regionalliga Nord über Jahre geprägt hat. Coffie kennt unterschiedliche Systeme, anspruchsvolle Spielsituationen und die Erwartungen bei ambitionierten Vereinen.

Der Wechsel erhöht zugleich die Erfahrung innerhalb der Saseler Mannschaft. Nach der Verpflichtung von Leonard Mai, der zuletzt mit dem Eimsbütteler TV den Aufstieg feierte, holt der TSV einen weiteren Spieler, der Verantwortung übernehmen soll.

Coffie kommt dabei nicht als Perspektivspieler, sondern als sofortige Verstärkung. Nach lediglich sechs Einsätzen in seiner Saison bei der TuS Dassendorf beginnt für ihn am Parkweg ein neues Kapitel. Der TSV Sasel verbindet mit dem Transfer eine klare Hoffnung: Der Regionalliga-Routinier soll der neu formierten Defensive Stabilität, Präsenz und Führung geben.

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