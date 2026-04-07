 2026-04-03T19:57:16.526Z

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Coaching Zone: Zonenspiel

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Zonen kombiniert | Vom Aufbauspiel 1 + TW gegen 1 zum 2 gegen 1 + TW in der Endzone

📍 Alter
10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
13

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 15 Min

📍 Feldgröße
ganzes Feld

📍 Material
  • Bälle: 20
  • Tore: 2
  • Stangen: 4
  • Markierungen: 10
  • Überzieher Farbe 1: 7

👉🏻 Ausführung

  • Team Blau spielt gegen Team Weiß
  • Der Torhüter von Team Blau eröffnet das Spiel im 1+TW gegen 1 in der Aufbauzone mit dem Ziel, einen Mitspieler in der Mittelzone anzuspielen
  • In der Mittelzone spielt das jeweilige Team in Ballbesitz im 3 gegen 2 mit dem Ziel, die Endzone zu erreichen
  • Dabei darf ein Spieler von Team Blau in die Endzone nachrücken
  • Bei Balleroberung startet Team Weiß den Gegenangriff mit den gleichen Spielregeln

👉🏻 Organisation

  • Zwischen den Strafräumen ein Feld mit 2 Großtoren mit Torhütern und 3 Zonen (Aufbauzone, Mittelzone, Endzone) aufbauen
  • 2 Teams mit je 5 Spielern einteilen und pro Team jeweils 1 Spieler der Aufbau- und Endzone und je 3 Spieler der Mittelzone zuordnen

👉🏻 Coaching

  • Präzise und scharfe Pässe einfordern
  • Auf das Anbieten und Freilaufen der Angreifer achten
  • Diagonale Pässe in die Tiefe fordern
  • Zu schnellen Torabschlüssen ermutigen
  • Auf die Mitnahme mit dem ersten Kontakt in Spielrichtung achten
  • Das Ausnutzen von Kontersituationen einfordern

👉🏻 Variationen

  • In der Mittelzone im 3 gegen 3 spielen
  • Ohne Nachrücken in die Endzone spielen
  • Freies Spiel nach Balleroberung der Verteidiger

👉🏻 Motivation

  • Teamwettbewerb: Welches Team erzielt zuerst 3 Treffer


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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


📍 Alle Infos zu Coaching Zone findest du hier!