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Coaching Zone: Zonenspiel
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Zonen kombiniert | Vom Aufbauspiel 1 + TW gegen 1 zum 2 gegen 1 + TW in der Endzone
📍 Alter 10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 13
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße ganzes Feld
📍 Material
Bälle: 20
Tore: 2
Stangen: 4
Markierungen: 10
Überzieher Farbe 1: 7
👉🏻 Ausführung
Team Blau spielt gegen Team Weiß
Der Torhüter von Team Blau eröffnet das Spiel im 1+TW gegen 1 in der Aufbauzone mit dem Ziel, einen Mitspieler in der Mittelzone anzuspielen
In der Mittelzone spielt das jeweilige Team in Ballbesitz im 3 gegen 2 mit dem Ziel, die Endzone zu erreichen
Dabei darf ein Spieler von Team Blau in die Endzone nachrücken
Bei Balleroberung startet Team Weiß den Gegenangriff mit den gleichen Spielregeln
👉🏻 Organisation
Zwischen den Strafräumen ein Feld mit 2 Großtoren mit Torhütern und 3 Zonen (Aufbauzone, Mittelzone, Endzone) aufbauen
2 Teams mit je 5 Spielern einteilen und pro Team jeweils 1 Spieler der Aufbau- und Endzone und je 3 Spieler der Mittelzone zuordnen
👉🏻 Coaching
Präzise und scharfe Pässe einfordern
Auf das Anbieten und Freilaufen der Angreifer achten
Diagonale Pässe in die Tiefe fordern
Zu schnellen Torabschlüssen ermutigen
Auf die Mitnahme mit dem ersten Kontakt in Spielrichtung achten
Das Ausnutzen von Kontersituationen einfordern
👉🏻 Variationen
In der Mittelzone im 3 gegen 3 spielen
Ohne Nachrücken in die Endzone spielen
Freies Spiel nach Balleroberung der Verteidiger
👉🏻 Motivation
Teamwettbewerb: Welches Team erzielt zuerst 3 Treffer
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.