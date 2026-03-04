 2026-02-20T12:29:42.904Z

Coaching Zone: Vom doppelten 1 gegen 1 zum 2 gegen 2

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Spielform | Vom doppelten 1 gegen 1 zum 2 gegen 2

📍 Alter
7-9,10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
4

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 15 Min

📍 Feldgröße
1/8 Feld

📍 Material
  • Minitore: 4
  • Markierungen: 6
  • Überzieher Farbe 1: 2
  • Überzieher Farbe 2: 2




👉🏻 Ausführung

  • Je ein Spieler von den beiden Teams dribbeln gleichzeitig aufeinander zu und übergeben sich in der Mitte den Ball.
  • Nun spielen sie jeweils den Ball zu dem Gegenspieler, welcher an der Ecke vom Feld steht.
  • Jetzt beginnt zweimal ein 1:1.
  • Gibt es bei einem 1:1 ein Tor oder der Ball ist im Aus, dann schalten diese Spieler sofort zum 2:2 um.

👉🏻 Organisation

  • Feldgröße: 15 × 20 Meter
  • Jeweils zwei Minitore auf beiden Seiten aufstellen

👉🏻 Coaching

  • Den Ball bei der Ballmitnahme attackieren
  • Finten ausprobieren
  • Tempodribbling
  • Sofortiges Umschalten

👉🏻 Variationen

  • Doppeltes 1 gegen 1
  • 2 gegen 2, wenn eines der beiden 1 gegen 1 bereits gespielt wurde
  • Extra Ball vom Trainer

Weitere:

  • Feldgröße variieren
  • Nur vorwärts Dribbeln, sobald der Ball zurückrollt ist fertig
  • Verschiedene Bälle (Gewicht und Größe) einbauen
  • Start Signal verändern


