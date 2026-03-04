Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Coaching Zone: Vom doppelten 1 gegen 1 zum 2 gegen 2
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Spielform | Vom doppelten 1 gegen 1 zum 2 gegen 2
📍 Alter 7-9,10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 4
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße 1/8 Feld
📍 Material
Minitore: 4
Markierungen: 6
Überzieher Farbe 1: 2
Überzieher Farbe 2: 2
👉🏻 Ausführung
Je ein Spieler von den beiden Teams dribbeln gleichzeitig aufeinander zu und übergeben sich in der Mitte den Ball.
Nun spielen sie jeweils den Ball zu dem Gegenspieler, welcher an der Ecke vom Feld steht.
Jetzt beginnt zweimal ein 1:1.
Gibt es bei einem 1:1 ein Tor oder der Ball ist im Aus, dann schalten diese Spieler sofort zum 2:2 um.
👉🏻 Organisation
Feldgröße: 15 × 20 Meter
Jeweils zwei Minitore auf beiden Seiten aufstellen
👉🏻 Coaching
Den Ball bei der Ballmitnahme attackieren
Finten ausprobieren
Tempodribbling
Sofortiges Umschalten
👉🏻 Variationen
Doppeltes 1 gegen 1
2 gegen 2, wenn eines der beiden 1 gegen 1 bereits gespielt wurde
Extra Ball vom Trainer
Weitere:
Feldgröße variieren
Nur vorwärts Dribbeln, sobald der Ball zurückrollt ist fertig
Verschiedene Bälle (Gewicht und Größe) einbauen
Start Signal verändern
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.