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Coaching Zone: Vom 4 gegen 4 Kettenverhalten zum 3 gegen 2

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Spielform| Vom 4 gegen 4 Kettenverhalten zum 3 gegen 2



📍 Alter
13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
20

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 15 Min

📍 Feldgröße
ganzes Feld

📍 Material
  • Bälle: 12
  • Tore: 2
  • Minitore: 4
  • Stangen: 4
  • Markierungen: 12
  • Überzieher Farbe 1: 9



👉🏻 Ausführung

  • In der Mittelzone wird 4 gegen 4 auf Überspielen der gegnerischen Linie gespielt
  • Sobald die Linien überspielt und somit die Endzonen bespielt sind, wird eine Überzahlsituation auf das Großtor ausgespielt
  • Bei Torerfolg spielt der Trainer einen neuen Ball in die Mittelzone ein, bei Ballgewinn der Abwehrreihe stehen zwei kleine Umschalttore Außen zur Kontersituation zur Verfügung. Außerdem kann der Ball zurück in die Mittelzone gespielt werden

👉🏻 Organisation

  • Zwei Teams zu je 9 Spieler werden eingeteilt, wobei 4 Spieler in der Mittelzone, 2 Verteidiger in der eigenen Endzone und 3 Stürmer in der torfernen Endzone postiert werden
  • Zwei Tore stehen mittig auf den Strafraumkanten mit Öffnung ins Feld
  • Die Mittelzone wird 5 Meter tief von der Mittellinie in beide Richtungen gebildet. In der Breite ist die Mittelzone 24 Meter breit
  • Die Endzonen werden diagonal von den Ecken der Mittelzone zu den Strafraumecken gezogen
  • 15 Meter von der Mittelzone entfernt werden je Seite zwei Stangen als Abseitsmarkierung aufgestellt

👉🏻 Coaching

  • Den 1. Blick tief richten
  • 1. Kontakt in die Bewegung nach vorne
  • Lösen im Rücken des Gegners
  • Gegengleiche Laufwege / besetzen und bespielen der Tiefe
  • Umschaltmomente annehmen und im Tempo zielstrebig ausspielen
  • Mutiges vorverteidigen über den Deckungsschatten

👉🏻 Variationen

  • Das Feld verkleinern
  • Die Spieleranzahl verändern
  • Mit Kontaktbeschränkungen spielen
  • Ein Zeitlimit für den Torabschluss festlegen
  • Pass- und Bewegungsmuster einbauen (z.B. Hinterlaufen)



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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


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