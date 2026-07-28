Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sponsoring
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Coaching Zone: Vom 3 gegen 2 mit Umschalten zum 4 gegen 3
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Zonen und Spuren kombiniert | Vom 3 gegen 2 mit Umschalten zum 4 gegen 3
📍 Alter 13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 9
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 20 Min
📍 Feldgröße 1/2 Feld
📍 Material
Bälle: 20
Tore: 2
Markierungen: 12
Überzieher Farbe 1: 5
Überzieher Farbe 2: 4
👉🏻 Ausführung
Die Spieler stellen sich gemäß der Grafik auf
Der Torhüter von Team Weiß eröffnet die Aktion und spielt den zentralen Spieler von Team Weiß am 16er an
Nun kommt es zum 3 gegen 2 in der Mittelzone
Nach Torerfolg oder Ausball spielt der Torhüter von Team Rot den vorderen Spieler in der Außenzone an
Dieser spielt nun ein 2 gegen 1 mit dem anderen Spieler von Team Rot in der Außenzone
Ein Spieler von Team Weiß, der zuvor aktiv war, wird zum Verteidiger
Ziel der beiden Spielern des roten Teams ist es in die Mittelzone zu gelangen oder eine Flanke in den 16er zu spielen
Sobald der Ball in der Mittelzone ist, kommt es zum freien Spiel im 4 gegen 3
Nach Ausball oder Torerfolg beginnt die Aktion von vorne
👉🏻 Organisation
Jeweils zwei große Tore auf beiden Seiten aufstellen
Feldgröße: Halbes Spielfeld
Das Feld wird ein drei Zonen unterteilt
Die mittlere Zone ist dabei doppelt so breit wie die Zonen außen
👉🏻 Coaching
Überzahl entschlossen ausspielen
Zielstrebigkeit einfordern
Fordere schnelles Umschalten nach Ballgewinn/Ballverlust ein
Achte auf explosive Rhythmus- und Richtungswechsel
Fordere Kommunikation untereinander ein
Animiere die Spieler, mutig den Torabschluss suchen
👉🏻 Variationen
Mit Abseits spielen
Spieleranzahl erhöhen
Feldgröße variieren
Mit einem dritten Ball darf Team Weiß ebenfalls über die Außenspur angreifen
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.