 2026-07-23T06:38:08.609Z

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Coaching Zone: Vom 3 gegen 2 mit Umschalten zum 4 gegen 3

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Zonen und Spuren kombiniert | Vom 3 gegen 2 mit Umschalten zum 4 gegen 3

📍 Alter
13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
9

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 20 Min

📍 Feldgröße
1/2 Feld

📍 Material
  • Bälle: 20
  • Tore: 2
  • Markierungen: 12
  • Überzieher Farbe 1: 5
  • Überzieher Farbe 2: 4


👉🏻 Ausführung

  • Die Spieler stellen sich gemäß der Grafik auf
  • Der Torhüter von Team Weiß eröffnet die Aktion und spielt den zentralen Spieler von Team Weiß am 16er an
  • Nun kommt es zum 3 gegen 2 in der Mittelzone
  • Nach Torerfolg oder Ausball spielt der Torhüter von Team Rot den vorderen Spieler in der Außenzone an
  • Dieser spielt nun ein 2 gegen 1 mit dem anderen Spieler von Team Rot in der Außenzone
  • Ein Spieler von Team Weiß, der zuvor aktiv war, wird zum Verteidiger
  • Ziel der beiden Spielern des roten Teams ist es in die Mittelzone zu gelangen oder eine Flanke in den 16er zu spielen
  • Sobald der Ball in der Mittelzone ist, kommt es zum freien Spiel im 4 gegen 3
  • Nach Ausball oder Torerfolg beginnt die Aktion von vorne

👉🏻 Organisation

  • Jeweils zwei große Tore auf beiden Seiten aufstellen
  • Feldgröße: Halbes Spielfeld
  • Das Feld wird ein drei Zonen unterteilt
  • Die mittlere Zone ist dabei doppelt so breit wie die Zonen außen

👉🏻 Coaching

  • Überzahl entschlossen ausspielen
  • Zielstrebigkeit einfordern
  • Fordere schnelles Umschalten nach Ballgewinn/Ballverlust ein
  • Achte auf explosive Rhythmus- und Richtungswechsel
  • Fordere Kommunikation untereinander ein
  • Animiere die Spieler, mutig den Torabschluss suchen

👉🏻 Variationen

  • Mit Abseits spielen
  • Spieleranzahl erhöhen
  • Feldgröße variieren
  • Mit einem dritten Ball darf Team Weiß ebenfalls über die Außenspur angreifen


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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


📍 Alle Infos zu Coaching Zone findest du hier!