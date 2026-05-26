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Coaching Zone: Vom 2 gegen 1 zum 3 gegen 2
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
2 gegen 1 über die Aussenbahn zum 3 gegen 2 durch die Mittelspur in die Endzone
📍Alter 10-12,13-15,16-18,19+
📍Mindestanzahl Spieler:innen 8
📍Dauer Vorgeschlagene Dauer: 20 Min
📍Feldgröße 1/2 Feld
📍Material
Bälle: 20
Tore: 3
Markierungen: 14
Überzieher Farbe 1: 4
Überzieher Farbe 2: 4
👉🏻 Ausführung
Die Spieler verteilen sich gemäß der Zeichnung
Die Aktion startet auf einer Seite, indem der Trainer zwei Spieler von Team Rot anspielt Diese spielen nun auf das Tor ein 2 gegen 1 gegen einen Spieler von Team Weiß
Nach Torerfolg, Ausball oder Ballverlust kommt es direkt zu Anschlussaktion
Der Torspieler spielt jetzt einen Ball zu Team Weiß. Es kommt zum 3 gegen 2 auf das Tor an der Grundlinie. Team Rot ist nun das verteidigende Team
Nach Balleroberung kann Team Rot ein Kontertor erzielen
Nun startet die Aktion von der anderen Seite
👉🏻 Organisation
Ein Tor auf der Grundlinie sowie auf der Mittellinie jeweils zwei weitere Tore aufstellen
Jeweils zwei Hütchen rechts und links vom 16er aufstellen
Zwischen den Toren am Mittelkreis drei weitere Hütchen aufstellen
Feldgröße: Halbes Spielfeld
👉🏻 Coaching
Überzahl entschlossen nutzen
Schnelles Umschalten nach Ballgewinn/-verlust
Anspielstationen kreieren
Mit der ersten Ballannahme Raum und Zeit gewinnen
Kommandos geben
Zielstrebig den Torabschluss suchen
Unordnung des Gegners ausnutzen
👉🏻 Variationen
Feldgröße variieren
Anzahl Ballkontakte
Mit Abseits spielen
Der Ball darf nur vorwärts oder quer gespielt werden
Zeitlimit pro Angriff festlegen
Pass- und Bewegungsmuster einbauen (z. B. Hinterlaufen)
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.