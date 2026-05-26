 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Coaching Zone: Vom 2 gegen 1 zum 3 gegen 2

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

2 gegen 1 über die Aussenbahn zum 3 gegen 2 durch die Mittelspur in die Endzone



📍Alter
10-12,13-15,16-18,19+

📍Mindestanzahl Spieler:innen
8

📍Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 20 Min

📍Feldgröße
1/2 Feld

📍Material
  • Bälle: 20
  • Tore: 3
  • Markierungen: 14
  • Überzieher Farbe 1: 4
  • Überzieher Farbe 2: 4


👉🏻 Ausführung

  • Die Spieler verteilen sich gemäß der Zeichnung
  • Die Aktion startet auf einer Seite, indem der Trainer zwei Spieler von Team Rot anspielt Diese spielen nun auf das Tor ein 2 gegen 1 gegen einen Spieler von Team Weiß
  • Nach Torerfolg, Ausball oder Ballverlust kommt es direkt zu Anschlussaktion
  • Der Torspieler spielt jetzt einen Ball zu Team Weiß. Es kommt zum 3 gegen 2 auf das Tor an der Grundlinie. Team Rot ist nun das verteidigende Team
  • Nach Balleroberung kann Team Rot ein Kontertor erzielen
  • Nun startet die Aktion von der anderen Seite

👉🏻 Organisation

  • Ein Tor auf der Grundlinie sowie auf der Mittellinie jeweils zwei weitere Tore aufstellen
  • Jeweils zwei Hütchen rechts und links vom 16er aufstellen
  • Zwischen den Toren am Mittelkreis drei weitere Hütchen aufstellen
  • Feldgröße: Halbes Spielfeld

👉🏻 Coaching

  • Überzahl entschlossen nutzen
  • Schnelles Umschalten nach Ballgewinn/-verlust
  • Anspielstationen kreieren
  • Mit der ersten Ballannahme Raum und Zeit gewinnen
  • Kommandos geben
  • Zielstrebig den Torabschluss suchen
  • Unordnung des Gegners ausnutzen

👉🏻 Variationen

  • Feldgröße variieren
  • Anzahl Ballkontakte
  • Mit Abseits spielen
  • Der Ball darf nur vorwärts oder quer gespielt werden
  • Zeitlimit pro Angriff festlegen
  • Pass- und Bewegungsmuster einbauen (z. B. Hinterlaufen)



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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


📍 Alle Infos zu Coaching Zone findest du hier!