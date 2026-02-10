Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sponsoring
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Coaching Zone: Vom 1 gegen 1 auf 2 gegen 1 auf 3 gegen 2
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jeden Dienstag einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Spielform | Vom 1 gegen 1 auf 2 gegen 1 auf 3 gegen 2
Bei Team Rot hat der Grundlinienspieler den ersten Ball.
Dieser wird scharf diagonal zum Grundlinienspieler von Team Weiß gepasst, welcher den Ball im höchsten Tempo mit dem ersten Kontakt verarbeitet. Beide Spieler gehen nun ins 1 gegen 1.
Mit Abschluss des 1 gegen 1 (Tor oder Ball im Aus) spielt der Torwart von Team Rot einen neuen Ball ein, hierbei kommt ein roter Spieler von der Mittellinie mit in das Feld, wodurch ein 2 gegen 1 entsteht.
Mit Abschluss des 2 gegen 1 (Tor oder Ball im Aus) spielt der Torwart von Team Weiß einen neuen Ball ein, hierbei kommen zwei weiße Spieler von der Mittellinie mit ins Feld, wodurch ein 3 gegen 2 entsteht.
👉🏻 Organisation
Es werden zwei Teams zu gleicher Spielanzahl eingeteilt. Dabei werden die Positionen auf der Grundlinie, sowie rechts und links an der Mittellinie bei jedem Team zu gleichen Teilen besetzt.
Die Feldgröße beträgt 40 x 20 Meter.
Auf beiden Grundlinien wird ein Großtor gestellt.
An der Mittellinie werden außen zwei Stangen aufgestellt, welche als Markierung der Abseitslinie, sowie als Startpunkt für die einstartenden Spieler dienen.
Die Balldepots sind an den beiden Tore, sowie bei den Startspielern.
👉🏻 Coaching
Passschärfe und -qualität im ersten Anspiel
Schneller 1. Kontakt
Fintieren im höchsten Tempo
Angriffsverhalten in Überzahl (Gegner binden, Tiefenläufe im höchsten Tempo bedienen, Passen ohne Druck).
Verteidigungsverhalten in Unterzahl (weichen und Querpässe erzwingen, abschneiden, zupacken).
Pressingmomente erkennen und Ballverluste durch vorwärtsverteidigen erzwingen.
Umschaltsituationen mit schnellen tiefen Bällen ausspielen.
👉🏻 Variationen
Variieren Sie die Anzahl der Spieler in der Verteidigungszone
Legen Sie eine maximale Anzahl von Pässen fest, bis ein Tor erzielt wird
Größe des Spielfelds
Freies Spiel nach einem Tor, Ausschießen oder Ballgewinn
👉🏻 Motivation
Teamwettbewerb 1: Welches Team erzielt die meisten Treffer?
Teamwettbewerb 2: Welches Team erzielt zuerst zehn Treffer?
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.