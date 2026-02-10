Coaching Zone: Vom 1 gegen 1 auf 2 gegen 1 auf 3 gegen 2 Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen von Redaktion · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jeden Dienstag einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Spielform | Vom 1 gegen 1 auf 2 gegen 1 auf 3 gegen 2







