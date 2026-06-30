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Coaching Zone: Torschusstraining mit verschiedenen Hereingaben
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Torschusstraining mit verschiedenen Hereingaben in die Box
📍 Alter 13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 3
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße 1/8 Feld
📍 Material
Bälle: 12
Dummies: 1
Markierungen: 12
👉🏻 Ausführung
Der Spieler dribbelt in der Startzone mit einem Ball an und spielt einen Doppelpass am Hindernis vorbei und schließt auf das Tor ab
Danach geht er im Tempo rückwärts, rechts oder links vom Tor aus, am äußersten Hütchen vorbei und zwischen den zwei näheren Hütchen zum Tor vorwärts hindurch
Nun fordert er den Ball vom diagonal postierten Spieler, bekommt diesen flach zugespielt und schließt auf das Tor ab
Nun bewegt er sich rückwärts durch das zuvor vorwärts durchgegangene Hütchentor und geht durch das nächstliegende Hütchentor hindurch und fordert wieder den Ball vom diagonal postierten Mitspieler
Dies wiederholt er solange bis er am äußersten Hütchen angelangt ist
Dann bewegt sich der Spieler wieder zur Startzone und führt die ganze Übung von der anderen Seite durch
👉🏻 Organisation
Ein großes Tor auf der Grundlinie aufstellen
Seitlich zwei bis fünf Meter neben den Toren auf Höhe des Strafraums jeweils drei Hütchen aufstellen
Hinter dem Halbkreis des Strafraums eine Startzone einrichten mit einem Hindernis, welches ein Gegenspieler darstellen soll
Bälle in der Startzone sowie rechts und links neben dem Tor platzieren
Ein Spieler oder Trainer steht für einen Doppelpass diagonal versetzt hinter dem Hindernis
Jeweils ein Spieler steht rechts und links neben dem Tor.
👉🏻 Coaching
Standbein neben dem Ball
Gewicht über dem Ball (keine Rückenlage)
Schwungarm mitnehmen
Bein durschschwingen
Klar den Ball fordern
Abschluss mit beiden Füßen
👉🏻 Variationen
Hohes Zuspiel
Vollspann
Fußinnenseite
Fußaußenseite
Volley
Drop-Kick
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.