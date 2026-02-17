Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Coaching Zone: Torschusstraining mit Mehrfachaktionen
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jeden Dienstag einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Torschusstraining mit Mehrfachaktionen durchs Zentrum und über Außen
📍 Alter 16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 8
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße 1/2 Feld
📍 Material Bälle: 12 Tore: 1 Markierungen: 5
👉🏻 Ausführung
1.
Der Trainer spielt einen Ball auf Spieler A. Dieser nimmt den Ball mit und schließt auf das Tor ab.
Gleichzeitig spielt der Spieler B einen Ball auf den Spieler C in die Tiefe.
Ebenfalls gleichzeitig spielt der Spieler C einen Ball quer zum Spieler B.
2.
Der Spieler C erläuft den Tiefenpass und schließt auf das Tor ab.
In der Zwischenzeit spielt der Spieler B mit dem Spieler A einen Doppelpass in die Tiefe.
Der Spieler B flankt/passt den Ball ins Zentrum und die beiden anderen Spieler können auf das Tor abschließen.
3.
Nun rennen der Spieler A und C zum Spieler E.
Dieser spielt den Spieler C an, welcher einen Doppelpass mit dem Spieler A spielt und danach Spieler E in die Tiefe passt.
Dieser flankt nun den Ball auf den Spieler A, welchen in der Zwischenzeit in den Strafraum gelaufen ist.
👉🏻 Organisation
Ein großes Tor auf der Grundlinie aufstellen.
5 Hütchen 16 Meter vor dem Tor mit 6 Meter Abstand zueinander aufstellen.
👉🏻 Coaching
Offene Körperhaltung bei Ballabgabe.
Seitliches weglösen.
Mit tornahem Fuß Ball prallen lassen.
Timing beim Passspiel
Ball bleibt immer in Bewegung.
Beidfüßigkeit
Aktiv den Ball fordern.
👉🏻 Variationen
Ein weitere Spieler steht neben dem Tor welcher nochmal einen Ball einspielt.
Die Flanke muss hoch/flach gespielt werden.
Der anderen Außenspieler spielt ebenfalls ein Flanke.
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.