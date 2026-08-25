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Coaching Zone: Sprintduell durch Slalom Parcours
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Funspiel | Sprintduell durch Slalom Parcours mit Ballmitnahme und Zielpass
📍 Alter 10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 2
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße 1/8 Feld
📍 Material
Bälle: 12
Minitore: 2
Stangen: 6
Markierungen: 14
👉🏻 Ausführung
Auf ein Startsignal des Trainers sprintet Spieler 1 durch den Stangenslalom zur hinteren Stange und steckt das Hütchen auf die Spitze
Er sprintet, dribbelt ins Feld und passt gegen den Rebounder
Den abprallenden Ball nimmt er mit dem 1. Kontakt seitlich aus dem Feld mit und passt mit dem 2. Kontakt in das Tor
👉🏻 Organisation
Pro 3 Spieler 1 Minitor und ca. 10 Meter entfernt ein kleines Feld mit einem davor liegenden Ball
Jeweils einen Rebounder am Ende des Parcours aufbauen
Seitlich eine Stange, ca. 15 Meter entfernt ein Starthütchen
In der Mitte mit 3 Stangen einen Slalom aufstellen (siehe Grafik)
Die Spieler bilden mit einem Hütchen in der Hand eine Reihe am Starthütchen
👉🏻 Coaching
Hohes Sprinttempo einfordern
Auf präzise und scharfe Pässe achten
Auf den 1. Kontakt und die Ballmitnahme achten
👉🏻 Variationen
Rückwärts laufen
Abwechselnd mit links/rechts passen
Den abprallenden Ball durch die Beine laufen lassen und direkt in das Tor passen
👉🏻 Motivation
Einen Staffelwettbewerb organisieren und Punkte für Treffer und das schnellste Team vergeben
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.