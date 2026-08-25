 2026-08-25T09:27:31.124Z

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Coaching Zone: Sprintduell durch Slalom Parcours

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Funspiel | Sprintduell durch Slalom Parcours mit Ballmitnahme und Zielpass

📍 Alter
10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
2

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 15 Min

📍 Feldgröße
1/8 Feld

📍 Material
  • Bälle: 12
  • Minitore: 2
  • Stangen: 6
  • Markierungen: 14

👉🏻 Ausführung

  • Auf ein Startsignal des Trainers sprintet Spieler 1 durch den Stangenslalom zur hinteren Stange und steckt das Hütchen auf die Spitze
  • Er sprintet, dribbelt ins Feld und passt gegen den Rebounder
  • Den abprallenden Ball nimmt er mit dem 1. Kontakt seitlich aus dem Feld mit und passt mit dem 2. Kontakt in das Tor

👉🏻 Organisation

  • Pro 3 Spieler 1 Minitor und ca. 10 Meter entfernt ein kleines Feld mit einem davor liegenden Ball
  • Jeweils einen Rebounder am Ende des Parcours aufbauen
  • Seitlich eine Stange, ca. 15 Meter entfernt ein Starthütchen
  • In der Mitte mit 3 Stangen einen Slalom aufstellen (siehe Grafik)
  • Die Spieler bilden mit einem Hütchen in der Hand eine Reihe am Starthütchen

👉🏻 Coaching

  • Hohes Sprinttempo einfordern
  • Auf präzise und scharfe Pässe achten
  • Auf den 1. Kontakt und die Ballmitnahme achten

👉🏻 Variationen

  • Rückwärts laufen
  • Abwechselnd mit links/rechts passen
  • Den abprallenden Ball durch die Beine laufen lassen und direkt in das Tor passen

👉🏻 Motivation

  • Einen Staffelwettbewerb organisieren und Punkte für Treffer und das schnellste Team vergeben


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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


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