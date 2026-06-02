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Coaching Zone: Spiel in vier Zonen mit drei Teams

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Ballbesitz-/Umschaltspiel| Spiel in vier Zonen mit drei Teams




📍 Alter
16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
9

📍 Feldgröße
1/8 Feld

📍 Material

  • Bälle: 12
  • Markierungen: 9
  • Überzieher Farbe 1: 3
  • Überzieher Farbe 2: 3
  • Überzieher Farbe 3: 3

👉🏻 Ausführung

  • Es werden drei Teams a 3 Spieler gebildet
  • Team Gelb steht in der Mitte des Feldes
  • Team Blau steht verteilt in den anderen Feldern
  • Team Rot steht in einem Feld und spielt ein 3 gegen 1 gegen einen Spieler von Team Gelb
  • Nach mindestens 5 Pässen spielt Team Rot einen Pass zu einem Spieler von Team Blau
  • Dieser darf unter hohem Druck nochmal mit einem Zuspiel das Feld wechseln
  • Nun kommen die anderen beiden Spieler von Team Blau in das Feld dazu und spielen ein 3 gegen 1 gegen einen neuen Spieler von Team Gelb
  • Team Rot verteilt sich in die anderen Felder
  • Bei Ballverlust werden die Rollen getauscht
  • Der Trainer spielt einen neuen Ball ein
  • Das Team, das verteidigt hat, verteilt sich in die anderen Felder

👉🏻 Organisation

  • Ein Feld 20 x 20 Meter markieren
  • Das Feld in vier Quadrate unterteilen

👉🏻 Coaching

  • Achte auf explosive Rhythmus- und Richtungswechsel
  • Achte darauf, dass die Spieler ihre Überzahl entschlossen nutzen
  • Fordere schnelles Umschalten nach Ballgewinn/-verlust ein
  • Achte darauf, dass die Spieler regelmäßig Anspielstationen kreieren
  • Stelle sicher, dass die Spieler mit der ersten Ballannahme Raum und Zeit gewinnen
  • Fordere Kommunikation untereinander ein
  • Achte darauf, dass die Spieler die Unordnung des Gegners ausnutzen

👉🏻 Variationen

  • Es wird immer ein 3 gegen 2 gespielt

Weitere:

  • Feldgröße
  • Anzahl Ballkontakte
  • Die Teams spielen ohne Überziehleibchen



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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


📍 Alle Infos zu Coaching Zone findest du hier!