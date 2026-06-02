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Coaching Zone: Spiel in vier Zonen mit drei Teams
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Ballbesitz-/Umschaltspiel| Spiel in vier Zonen mit drei Teams
📍 Alter 16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 9
📍 Feldgröße 1/8 Feld
📍 Material
Bälle: 12
Markierungen: 9
Überzieher Farbe 1: 3
Überzieher Farbe 2: 3
Überzieher Farbe 3: 3
👉🏻 Ausführung
Es werden drei Teams a 3 Spieler gebildet
Team Gelb steht in der Mitte des Feldes
Team Blau steht verteilt in den anderen Feldern
Team Rot steht in einem Feld und spielt ein 3 gegen 1 gegen einen Spieler von Team Gelb
Nach mindestens 5 Pässen spielt Team Rot einen Pass zu einem Spieler von Team Blau
Dieser darf unter hohem Druck nochmal mit einem Zuspiel das Feld wechseln
Nun kommen die anderen beiden Spieler von Team Blau in das Feld dazu und spielen ein 3 gegen 1 gegen einen neuen Spieler von Team Gelb
Team Rot verteilt sich in die anderen Felder
Bei Ballverlust werden die Rollen getauscht
Der Trainer spielt einen neuen Ball ein
Das Team, das verteidigt hat, verteilt sich in die anderen Felder
👉🏻 Organisation
Ein Feld 20 x 20 Meter markieren
Das Feld in vier Quadrate unterteilen
👉🏻 Coaching
Achte auf explosive Rhythmus- und Richtungswechsel
Achte darauf, dass die Spieler ihre Überzahl entschlossen nutzen
Fordere schnelles Umschalten nach Ballgewinn/-verlust ein
Achte darauf, dass die Spieler regelmäßig Anspielstationen kreieren
Stelle sicher, dass die Spieler mit der ersten Ballannahme Raum und Zeit gewinnen
Fordere Kommunikation untereinander ein
Achte darauf, dass die Spieler die Unordnung des Gegners ausnutzen
👉🏻 Variationen
Es wird immer ein 3 gegen 2 gespielt
Weitere:
Feldgröße
Anzahl Ballkontakte
Die Teams spielen ohne Überziehleibchen
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.