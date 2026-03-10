Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sponsoring
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Coaching Zone: Schnelligkeitsübung mit kleinen Hürden im 1 gegen 1
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Schnelligkeitsübung mit kleinen Hürden im 1 gegen 1
📍 Alter 7-9,10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 2
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße 1/8 Feld
📍 Material
Bälle: 6
Minitore: 2
Hürden: 6
Stangen: 2
Markierungen: 10
Überzieher Farbe 1: 1
Überzieher Farbe 2: 1
👉🏻 Ausführung
Jeweils ein Spieler steht vor der Hürdenreihe
Auf Kommando des Trainers gehen beide durch diese Hürdenreihe durch und machen dann ein Sprint um die Stange auf der anderen Seite bevor sie in das Feld dürfen
Der Trainer legt oder spielt ein Ball in die Mitte des Feldes und es kommt zum 1 gegen 1
Eine Spielrichtung wird nicht vorgegeben
👉🏻 Organisation
Feldgröße: 12 x 8 Meter
Jeweils ein Minitor auf beiden Seiten aufstellen
Auf einer Seite vom Feld zwei Hürdenreihen nebeneinander aufstellen
Auf der anderen Seite zwei Stangen nebeneinander aufstellen
👉🏻 Coaching
Ballverarbeitung mit hohem Tempo
Explosive Richtungs - und Rhythmuswechsel
Gegenspieler mit Finten verlagern
Nach Raumgewinn sofort ein Tor erzielen
Offensive Ballan- und -mitnahme Richtung Tor
Schulterblick
👉🏻 Variationen
Feldgröße
Zuspiele und Position der Spielauslösung
Zeitlimite pro Angriff festlegen
Start Signal verändern
Konditionelle Elemente einbauen
Körperliche einschränkungen einbauen
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.