Coaching Zone: Schnelligkeitsübung mit kleinen Hürden im 1 gegen 1

von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Schnelligkeitsübung mit kleinen Hürden im 1 gegen 1

Schnelligkeitsübung mit kleinen Hürden im 1 gegen 1

📍 Alter
7-9,10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
2

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 15 Min

📍 Feldgröße
1/8 Feld

📍 Material
  • Bälle: 6
  • Minitore: 2
  • Hürden: 6
  • Stangen: 2
  • Markierungen: 10
  • Überzieher Farbe 1: 1
  • Überzieher Farbe 2: 1


👉🏻 Ausführung

  • Jeweils ein Spieler steht vor der Hürdenreihe
  • Auf Kommando des Trainers gehen beide durch diese Hürdenreihe durch und machen dann ein Sprint um die Stange auf der anderen Seite bevor sie in das Feld dürfen
  • Der Trainer legt oder spielt ein Ball in die Mitte des Feldes und es kommt zum 1 gegen 1
  • Eine Spielrichtung wird nicht vorgegeben

👉🏻 Organisation

  • Feldgröße: 12 x 8 Meter
  • Jeweils ein Minitor auf beiden Seiten aufstellen
  • Auf einer Seite vom Feld zwei Hürdenreihen nebeneinander aufstellen
  • Auf der anderen Seite zwei Stangen nebeneinander aufstellen

👉🏻 Coaching

  • Ballverarbeitung mit hohem Tempo
  • Explosive Richtungs - und Rhythmuswechsel
  • Gegenspieler mit Finten verlagern
  • Nach Raumgewinn sofort ein Tor erzielen
  • Offensive Ballan- und -mitnahme Richtung Tor
  • Schulterblick

👉🏻 Variationen

  • Feldgröße
  • Zuspiele und Position der Spielauslösung
  • Zeitlimite pro Angriff festlegen
  • Start Signal verändern
  • Konditionelle Elemente einbauen
  • Körperliche einschränkungen einbauen


