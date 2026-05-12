 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Coaching Zone: Rondo 3 gegen 1 Option Schnelligkeit

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Rondo 3 gegen 1 Option Schnelligkeit



📍 Alter
10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
4

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 15 Min

📍 Feldgröße
1/8 Feld

📍 Material
Stangen: 5
Markierungen: 6
Rings: 4


👉🏻 Ausführung

  • Der Spieler startet mit Rücken zum Feld am Stangentor und berührt beide Stangen an der Spitze
  • Danach geht er durch die Stangen seitlich durch und geht in das Feld
  • Dort wird gegen ihn ein 3 gegen 1 gespielt
  • Sollte er den Ball erobern oder die anderen 5 Pässe gespielt haben geht er durch die Reifen direkt durch und sprintet durch das Hütchentor
  • Der nächste Spieler aus dem Feld führt nun direkt die Übung genauso durch und der vorherige Spieler kommt in das Feld

👉🏻 Organisation

  • Ein Hütchentor und ein Stangentor 15 Meter entfernt gegenüber aufstellen
  • Dazwischen ein 5 x 5 Meter Feld markieren
  • Zwischen dem Stangentor und dem Feld drei weitere Stangen in einer Reihe aufstellen
  • Zwischen dem Feld und dem Hütchentor vier Ringe aneinander legen

👉🏻 Coaching

  • Explosive Rhythmus- und Richtungswechsel
  • Aufrechte Körperhaltung
  • Aktionsbereitschaft auf den Vorderfüßen

👉🏻 Variationen

  • Der Spieler muss den Ball erobern
  • 1 gegen 1 einbauen
  • Auslösung variieren

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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


📍 Alle Infos zu Coaching Zone findest du hier!