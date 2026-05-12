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Coaching Zone: Rondo 3 gegen 1 Option Schnelligkeit
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Rondo 3 gegen 1 Option Schnelligkeit
📍 Alter 10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 4
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße 1/8 Feld
📍 Material Stangen: 5 Markierungen: 6 Rings: 4
👉🏻 Ausführung
Der Spieler startet mit Rücken zum Feld am Stangentor und berührt beide Stangen an der Spitze
Danach geht er durch die Stangen seitlich durch und geht in das Feld
Dort wird gegen ihn ein 3 gegen 1 gespielt
Sollte er den Ball erobern oder die anderen 5 Pässe gespielt haben geht er durch die Reifen direkt durch und sprintet durch das Hütchentor
Der nächste Spieler aus dem Feld führt nun direkt die Übung genauso durch und der vorherige Spieler kommt in das Feld
👉🏻 Organisation
Ein Hütchentor und ein Stangentor 15 Meter entfernt gegenüber aufstellen
Dazwischen ein 5 x 5 Meter Feld markieren
Zwischen dem Stangentor und dem Feld drei weitere Stangen in einer Reihe aufstellen
Zwischen dem Feld und dem Hütchentor vier Ringe aneinander legen
👉🏻 Coaching
Explosive Rhythmus- und Richtungswechsel
Aufrechte Körperhaltung
Aktionsbereitschaft auf den Vorderfüßen
👉🏻 Variationen
Der Spieler muss den Ball erobern
1 gegen 1 einbauen
Auslösung variieren
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.