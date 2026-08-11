 2026-08-11T08:43:49.129Z

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Coaching Zone: Passspiel übers Zentrum im Teamwettkampf

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Passspiel übers Zentrum im Teamwettkampf

📍 Alter
13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
8

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 15 Min

📍 Feldgröße
1/4 Feld

📍 Material
  • Bälle: 8
  • Dummies: 4
  • Stangen: 2
  • Markierungen: 4

👉🏻 Ausführung

  • An jedem Dummie befindet sich ein Spieler
  1. Der Spieler A dirbbelt mit Ball an und spielt ein Ball auf den Spieler B, welcher sich aus dem Deckungsschatten des Dummies gelöst hat
  2. Spieler B lässt den Ball prallen und löst sich zur Seite weg
  3. Spieler A spielt nun den Ball zu Spieler C, welcher sich vor dem Dummie anbietet
  4. Dieser lässt den Ball nun seitlich auf den Spieler B prallen. Spieler C löst sich nun auf die andere Seite weg
  5. Spiele B spielt nun den Ball auf Spieler D
  6. Spieler D lässt den Ball nun auf Spieler C prallen
  7. Spieler C spielt den Ball Spieler C in den Lauf. Dieser dribbelt nun um das oberste Hütchen bevor im vollen Tempo auf die andere Seite zurück dribbelt

👉🏻 Organisation

  • 4 Dummies 8 Meter hintereinander aufstellen
  • Der vorletzte Dummie wird dabei ein Stück versetzt aufgestellt
  • Neben den Dummies die Distanz mit zwei Hütchen markiert

👉🏻 Coaching

  • Passempfänger löst sich aktiv aus dem Deckungsschatten
  • Aktiv den Ball fordern
  • Passgenauigkeit
  • Kommunikation
  • Ball bleibt immer in Bewegung

👉🏻 Variationen

  • Spieler A spielt den Ball auf Spieler C, welcher den Ball zu Spieler B prallen lässt. Spieler A läuft in der Zeit an Spieler B vorbei, von welchem er den Ball in den Lauf gespielt bekommt. Spieler A spielt nun den Ball auf Spieler D. Spieler D lässt den Ball auf Spieler C prallen welcher Spieler D den Ball dann in den Lauf spielt

Weitere:

  • Hohes Zuspiel
  • Anzahl Ballkontakte


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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


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