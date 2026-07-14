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Coaching Zone: Passform im Kreuz mit zwei Bällen
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Passform | Im Kreuz mit zwei Bällen
📍 Alter 7-9,10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 5
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße 1/8 Feld
📍 Material
Bälle: 6
Markierungen: 12
👉🏻 Ausführung
An jedem äußeren Hütchentor und im markierten Quadrat in der Mitte befindet sich jeweils ein Spieler
Der erste Spieler einer Seite dribbelt mit dem Ball in Richtung Zentrum, wo sich der Zielspieler aus dem Quadrat seitlich in eine offene Stellung löst, um dem ballführenden Spieler eine Anspielstation zu bieten
Die beiden Spieler spielen nun einen Doppelpass, bei dem der angespielte Spieler den Ball direkt ins Quadrat klatschen lässt
Der Spieler, der den Ball gespielt hat, kann somit direkt zum nächsten Spieler nach unten weiterspielen
Danach muss der Spieler, der aus dem Quadrat kam, auf die Position des ballführenden Spielers wechseln
Der Spieler, der den Ball aus dem Quadrat nach unten gespielt hat, gibt dem nächsten Spieler von der anderen Seite erneut eine Anspielstation außerhalb des Vierecks
Dieser Durchlauf wird in einer Schlaufe stetig fortgesetzt
👉🏻 Organisation
Es werden jeweils vier Hütchentore in einem Abstand von 24 Meter aufgebaut
Im Zentrum wird ein Quadrat von 4 auf 4 Meter markiert
👉🏻 Coaching
Schulung der Wahrnehmung und Spielübersicht
Gutes Coaching der Spieler untereinander
Blickkontakt zum Passgeber und Passempfänger
Timing beim Passspiel und Freilaufen beachten
Fließende Bewegungen mit und ohne Ball einfordern
Achte darauf, dass die Spieler eine offene Position vor der Ballannahme einnehmen
Fordere Ballmitnahmen in die vorgegebene Spielrichtung ein
Fordere Beidfüßigkeit ein
Achte auf Passgenauigkeit und Passschärfe
👉🏻 Variationen
Technik:
Hohe Zuspiele
Doppelpass
Direkpassspiel
Ballmitnahme:
Fußnnenseite
Fußaußenseite
Hinter dem Standbein
Sohle
Kognitiv:
Akustische Wahrnehmung (Farben)
Visuelle Wahrnehmung (Handzeichen)
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.