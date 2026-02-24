Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Coaching Zone: Passform im doppelten Passdreieck
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jeden Dienstag einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Passen | Im doppelten Passdreieck
📍 Alter 10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 5
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße 1/4 Feld
📍 Material Bälle: 4 Stangen: 4 Markierungen: 4
👉🏻 Ausführung
A passt durch die Stangentore zu B, der in Richtung C mitnimmt und C anspielt.
C nimmt den Ball in Richtung A mit und passt zum nächsten Spieler von A, der wiederum durch die Tore den nächsten Spieler von B anspielt.
B nimmt den Ball in Richtung D mit und passt zu D, der in Richtung A mitnimmt und den nächsten Spieler von A anspielt usw.
Die Spieler laufen ihrem eigenen Pass nach und reihen sich ein.
👉🏻 Organisation
4 Hütchen im Kreuz mit je ca. 20 Metern Abstand aufbauen.
In der Mitte zwei Stangentore gemäß der Grafik aufbauen.
Die Spieler auf die Positionen A-D verteilen.
👉🏻 Coaching
Präzise und scharfe Pässe einfordern.
Auf das aktive Entgegengehen der Spieler achten.
Die Mitnahme in die Bewegung und in Richtung des nächsten Passempfängers fordern.
👉🏻 Variationen
Auf Eigeninitiative der Spieler die Passrichtung wechseln.
Die Stangentore durch Minitore ersetzen.
Nur mit links/rechts passen.
👉🏻 Motivation
Wettbewerb: Zeitlimit von 2 Minuten.
Wie viele Pässe schaffen die Spieler innerhalb des Zeitlimits?
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.