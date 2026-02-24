 2026-02-20T12:29:42.904Z

Coaching Zone: Passform im doppelten Passdreieck

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jeden Dienstag einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Passen | Im doppelten Passdreieck

📍 Alter
10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
5

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 15 Min

📍 Feldgröße
1/4 Feld

📍 Material
Bälle: 4
Stangen: 4
Markierungen: 4

👉🏻 Ausführung

  • A passt durch die Stangentore zu B, der in Richtung C mitnimmt und C anspielt.
  • C nimmt den Ball in Richtung A mit und passt zum nächsten Spieler von A, der wiederum durch die Tore den nächsten Spieler von B anspielt.
  • B nimmt den Ball in Richtung D mit und passt zu D, der in Richtung A mitnimmt und den nächsten Spieler von A anspielt usw.
  • Die Spieler laufen ihrem eigenen Pass nach und reihen sich ein.

👉🏻 Organisation

  • 4 Hütchen im Kreuz mit je ca. 20 Metern Abstand aufbauen.
  • In der Mitte zwei Stangentore gemäß der Grafik aufbauen.
  • Die Spieler auf die Positionen A-D verteilen.

👉🏻 Coaching

  • Präzise und scharfe Pässe einfordern.
  • Auf das aktive Entgegengehen der Spieler achten.
  • Die Mitnahme in die Bewegung und in Richtung des nächsten Passempfängers fordern.

👉🏻 Variationen

  • Auf Eigeninitiative der Spieler die Passrichtung wechseln.
  • Die Stangentore durch Minitore ersetzen.
  • Nur mit links/rechts passen.

👉🏻 Motivation

  • Wettbewerb: Zeitlimit von 2 Minuten.
  • Wie viele Pässe schaffen die Spieler innerhalb des Zeitlimits?

