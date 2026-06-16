Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sponsoring
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Coaching Zone: Pass-Duell mit drei Farbtoren
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Kognition | Pass-Duell mit drei Farbtoren
📍 Alter 7-9,10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 2
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 20 Min
📍 Feldgröße 1/8 Feld
📍 Material
Bälle: 1
Markierungen: 12
👉🏻 Ausführung
Gegenüber jeweils drei farbige Hütchentore in Reihe und in der Mitte ein großes Hütchentor aufbauen
👉🏻 Organisation
Die Spieler passen sich direkt durch das große Hütchentor zu.Der Passempfänger nimmt mit dem ersten Kontakt durch ein Farbtor mit und passt mit dem zweiten Kontakt zurück
👉🏻 Coaching
Auf Präzision und Schärfe beim Passen achten
Auf zielgenaue Mitnahme achten
Tipps zur Pass- und Mitnahmetechnik geben
👉🏻 Variationen
Abwechselnd mit links/rechts passen
Nacheinander durch alle 3 Farbtore mitnehmen, anschließend neu starten
Mit dem zweiten Kontakt durch ein vom Trainer aufgerufenes Farbtor mitnehmen
👉🏻 Motivation
Teamwettbewerb: 2 Team einteilen und nach jedem Pass den Spieler wechseln. 1 Punkt pro Mitnahme durch alle 3 Farbtore. Welches Team gewinnt?
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.