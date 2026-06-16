 2026-06-12T06:52:44.557Z

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Coaching Zone: Pass-Duell mit drei Farbtoren

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Kognition | Pass-Duell mit drei Farbtoren



📍 Alter
7-9,10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
2

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 20 Min

📍 Feldgröße
1/8 Feld

📍 Material

  • Bälle: 1
  • Markierungen: 12


👉🏻 Ausführung

  • Gegenüber jeweils drei farbige Hütchentore in Reihe und in der Mitte ein großes Hütchentor aufbauen

👉🏻 Organisation

  • Die Spieler passen sich direkt durch das große Hütchentor zu.Der Passempfänger nimmt mit dem ersten Kontakt durch ein Farbtor mit und passt mit dem zweiten Kontakt zurück

👉🏻 Coaching

  • Auf Präzision und Schärfe beim Passen achten
  • Auf zielgenaue Mitnahme achten
  • Tipps zur Pass- und Mitnahmetechnik geben

👉🏻 Variationen

  • Abwechselnd mit links/rechts passen
  • Nacheinander durch alle 3 Farbtore mitnehmen, anschließend neu starten
  • Mit dem zweiten Kontakt durch ein vom Trainer aufgerufenes Farbtor mitnehmen

👉🏻 Motivation

  • Teamwettbewerb: 2 Team einteilen und nach jedem Pass den Spieler wechseln. 1 Punkt pro Mitnahme durch alle 3 Farbtore. Welches Team gewinnt?


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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


📍 Alle Infos zu Coaching Zone findest du hier!