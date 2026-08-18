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Coaching Zone: Offensivkombination Gassenpass
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Torschuss| Offensivkombination Gassenpass
📍 Alter 13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 5
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße 1/4 Feld
📍 Material
Bälle: 5
Tore: 1
Markierungen: 4
👉🏻 Ausführung
Spieler A spielt einen Pass zu Spieler B
Dieser leitet den Ball per Direktpass weiter an Spieler C, der den Ball in den Lauf von Spieler D prallen lässt
D schließt anschließend aufs Tor ab
Der Positionswechsel der Spieler erfolgt im Uhrzeigersinn
👉🏻 Organisation
Aufbau eines Tores und vier Hütchen (A-D) gemäß der Zeichnung
An die Hütchen B-D geht jeweils ein Spieler, die restlichen gehen mit Bällen zum Starthütchen A
Feldgrösse 20x30 Meter
Distanz Tor - Hütchen B: 15 Meter
Distanz Hütchen A - Hütchen B/C/D: jeweils 12 Meter
👉🏻 Coaching
Achte darauf, dass der Passempfänger eine kurze Gegenbewegung macht, sobald der Spieler mit Ball in die Ausholbewegung geht
Achte darauf, dass der Pass zu Spieler D auf seinen starken Fuß gespielt wird
Darauf achten, dass der Torschuss mit rechts und links trainiert wird
Auf richtige Körperhaltung beim Schuss achten: 1.) Oberkörper über dem Ball 2.) Standbein ca. 30-40 cm seitlich zum Ball versetzt 3.) Fuß zeigt in Schussrichtung; Arme schwingen mit 4.) Der Arm, der dem Schussbein am nächsten ist, macht die Ausholbewegung des Beines mit, der andere wird nach vorne geführt 5.) Der Blick ist im Moment des Schusses auf den Ball gerichtet
Es können (gegebenenfalls auf Anweisung des Trainers) unterschiedliche Schusstechniken (Innenseitstoß, Spannstoß, Zwirbeln etc.) eingeübt werden
Achte darauf, dass die Spieler, gegebenenfalls auf Anweisung des Trainers, unterschiedliche Schusstechniken (Innenseitstoß, Spannstoß, Zwirbeln, etc.) trainieren
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.