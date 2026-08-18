 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Coaching Zone: Offensivkombination Gassenpass

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Torschuss| Offensivkombination Gassenpass

📍 Alter
13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
5

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 15 Min

📍 Feldgröße
1/4 Feld

📍 Material
  • Bälle: 5
  • Tore: 1
  • Markierungen: 4

👉🏻 Ausführung

  • Spieler A spielt einen Pass zu Spieler B
  • Dieser leitet den Ball per Direktpass weiter an Spieler C, der den Ball in den Lauf von Spieler D prallen lässt
  • D schließt anschließend aufs Tor ab
  • Der Positionswechsel der Spieler erfolgt im Uhrzeigersinn

👉🏻 Organisation

  • Aufbau eines Tores und vier Hütchen (A-D) gemäß der Zeichnung
  • An die Hütchen B-D geht jeweils ein Spieler, die restlichen gehen mit Bällen zum Starthütchen A
  • Feldgrösse 20x30 Meter
  • Distanz Tor - Hütchen B: 15 Meter
  • Distanz Hütchen A - Hütchen B/C/D: jeweils 12 Meter

👉🏻 Coaching

  • Achte darauf, dass der Passempfänger eine kurze Gegenbewegung macht, sobald der Spieler mit Ball in die Ausholbewegung geht
  • Achte darauf, dass der Pass zu Spieler D auf seinen starken Fuß gespielt wird
  • Darauf achten, dass der Torschuss mit rechts und links trainiert wird
  • Auf richtige Körperhaltung beim Schuss achten:
    1.) Oberkörper über dem Ball
    2.) Standbein ca. 30-40 cm seitlich zum Ball versetzt
    3.) Fuß zeigt in Schussrichtung; Arme schwingen mit
    4.) Der Arm, der dem Schussbein am nächsten ist, macht die Ausholbewegung des Beines mit, der andere wird nach vorne geführt
    5.) Der Blick ist im Moment des Schusses auf den Ball gerichtet
  • Es können (gegebenenfalls auf Anweisung des Trainers) unterschiedliche Schusstechniken (Innenseitstoß, Spannstoß, Zwirbeln etc.) eingeübt werden
  • Achte darauf, dass die Spieler, gegebenenfalls auf Anweisung des Trainers, unterschiedliche Schusstechniken (Innenseitstoß, Spannstoß, Zwirbeln, etc.) trainieren


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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


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