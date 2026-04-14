 2026-04-10T07:15:08.667Z

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Coaching Zone: Mit 3 Bällen durchs Zentrum passen

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Passen| Viktoria Stufe 3 mit 3 Bällen durchs Zentrum



📍Alter
10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
12

📍 Feldgröße
1/8 Feld



👉🏻 Ausführung

  • Spieler A dribbelt mit Ball an und spielt Spieler C an
  • Dieser lässt den Ball prallen
  • Nun spielt Spieler A den Ball zu Spieler B
  • Spieler B spielt den Ball zu Spieler C
  • Spieler C spielt Spieler B den Ball in den Lauf
  • Spieler B spielt dann den Ball zu Spieler D und die Aktion beginnt von der anderen Seite
  • Es wird mit drei Bällen gleichzeitig gespielt

👉🏻 Organisation

  • Ein 10 x 10 Meter großes Viereck markieren
  • 10 Meter vor und hinter des Vierecks jeweils ein Hütchenaufstellen
  • 8 Meter links und rechts neben dem Viereck jeweils ein weiteres Viereck aufstellen

👉🏻 Coaching

  • Achte darauf, dass die Spieler aktiv den Ball fordern
  • Fordere Passgenauigkeit ein
  • Fordere Ballmitnahmen in die vorgegebene Richtung ein

👉🏻 Variationen

  • Mit zwei Bällen wird normal gespielt und einem Ball quer über das Zentrum

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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


📍 Alle Infos zu Coaching Zone findest du hier!