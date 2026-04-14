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Coaching Zone: Mit 3 Bällen durchs Zentrum passen
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Passen| Viktoria Stufe 3 mit 3 Bällen durchs Zentrum
📍Alter 10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 12
📍 Feldgröße 1/8 Feld
👉🏻 Ausführung
Spieler A dribbelt mit Ball an und spielt Spieler C an
Dieser lässt den Ball prallen
Nun spielt Spieler A den Ball zu Spieler B
Spieler B spielt den Ball zu Spieler C
Spieler C spielt Spieler B den Ball in den Lauf
Spieler B spielt dann den Ball zu Spieler D und die Aktion beginnt von der anderen Seite
Es wird mit drei Bällen gleichzeitig gespielt
👉🏻 Organisation
Ein 10 x 10 Meter großes Viereck markieren
10 Meter vor und hinter des Vierecks jeweils ein Hütchenaufstellen
8 Meter links und rechts neben dem Viereck jeweils ein weiteres Viereck aufstellen
👉🏻 Coaching
Achte darauf, dass die Spieler aktiv den Ball fordern
Fordere Passgenauigkeit ein
Fordere Ballmitnahmen in die vorgegebene Richtung ein
👉🏻 Variationen
Mit zwei Bällen wird normal gespielt und einem Ball quer über das Zentrum
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.