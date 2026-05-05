Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sponsoring
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Coaching Zone: Luftkönige-Spiel
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Luftkönige-Spiel
📍 Alter 7-9,10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 6
📍 Feldgröße 1/8 Feld 📍 Material
Bälle: 4
Markierungen: 7
Überzieher Farbe 1: 4
Überzieher Farbe 2: 4
👉🏻 Ausführung
Es wird abwechselnd über beide Seiten eine Doppelaktion gespielt
Die erste Aktion ist eine Eingabe von Außen nach kurzem Doppelpass auf zwei einlaufende Stürmer
In der zweiten Aktion dreht der Stürmer, welcher nicht die Eingabe abgenommen hat, ab und spielt einen Doppelpass mit einem Halbspieler, welcher außerhalb des 16ers abschließt
Dann beginnt die Aktion in umgekehrter Reihenfolge
Der Wettkampf dauert 4 Minuten, wobei das Ziel für die Angreifer ist, 20 Tore zu erzielen
👉🏻 Ausführung
Es werden zwei Teams mit 4 Spieler gebildet
Die eine Mannschaft (weiß) dribbelt und/oder jongliert frei im Kreis mit dem Ball herum
Die andere Mannschaft sind die Balleroberer und nummeriert ihre Spieler von 1 bis 4
Kurz darauf ruft der Trainer eine entsprechende Zahl auf, von welcher Mannschaft ein Spieler, ohne Ball, in das Feld kommt
Der Trainer kann entscheiden, wie viele Spieler er ins Feld schickt, um die Bälle zu erobern
Dieser Spieler versucht die Bälle des weißen Teams zu erobern oder den Ball eines Spielers aus dem Feld zu spielen
Die Spieler, welche ihren Ball verloren haben, müssen das Feld nicht verlassen, sondern dürfen den Mitspielern helfen, die noch vorhandenen Bälle zu sichern
👉🏻 Organisation
Ein Kreis mit ca. 15 Meter Durchmesser markieren
Jeder Spieler hat einen Ball
👉🏻 Coaching
Fließende Bewegungen mit und ohne Ball
Explosive Richtungs- und Rhythmuswechsel
Beidfüßigkeit
Orientierung im Raum
👉🏻 Variationen
Nach einer Balleroberung darf der nächste Spieler in das Feld kommen
Vier Balleroberer starten gleichzeitig
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.