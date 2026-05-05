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Coaching Zone: Luftkönige-Spiel

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Luftkönige-Spiel



📍 Alter
7-9,10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
6

📍 Feldgröße
1/8 Feld

📍 Material
  • Bälle: 4
  • Markierungen: 7
  • Überzieher Farbe 1: 4
  • Überzieher Farbe 2: 4

👉🏻 Ausführung

  • Es wird abwechselnd über beide Seiten eine Doppelaktion gespielt
  • Die erste Aktion ist eine Eingabe von Außen nach kurzem Doppelpass auf zwei einlaufende Stürmer
  • In der zweiten Aktion dreht der Stürmer, welcher nicht die Eingabe abgenommen hat, ab und spielt einen Doppelpass mit einem Halbspieler, welcher außerhalb des 16ers abschließt
  • Dann beginnt die Aktion in umgekehrter Reihenfolge
  • Der Wettkampf dauert 4 Minuten, wobei das Ziel für die Angreifer ist, 20 Tore zu erzielen

👉🏻 Ausführung

  • Es werden zwei Teams mit 4 Spieler gebildet
  • Die eine Mannschaft (weiß) dribbelt und/oder jongliert frei im Kreis mit dem Ball herum
  • Die andere Mannschaft sind die Balleroberer und nummeriert ihre Spieler von 1 bis 4
  • Kurz darauf ruft der Trainer eine entsprechende Zahl auf, von welcher Mannschaft ein Spieler, ohne Ball, in das Feld kommt
  • Der Trainer kann entscheiden, wie viele Spieler er ins Feld schickt, um die Bälle zu erobern
  • Dieser Spieler versucht die Bälle des weißen Teams zu erobern oder den Ball eines Spielers aus dem Feld zu spielen
  • Die Spieler, welche ihren Ball verloren haben, müssen das Feld nicht verlassen, sondern dürfen den Mitspielern helfen, die noch vorhandenen Bälle zu sichern

👉🏻 Organisation

  • Ein Kreis mit ca. 15 Meter Durchmesser markieren
  • Jeder Spieler hat einen Ball

👉🏻 Coaching

  • Fließende Bewegungen mit und ohne Ball
  • Explosive Richtungs- und Rhythmuswechsel
  • Beidfüßigkeit
  • Orientierung im Raum

👉🏻 Variationen

  • Nach einer Balleroberung darf der nächste Spieler in das Feld kommen
  • Vier Balleroberer starten gleichzeitig

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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


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