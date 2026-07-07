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Coaching Zone: Intuitive Spielform in 3 Zonen
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Intuitive Spielform in 3 Zonen - horizontal
📍 Alter 13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 22
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 20 Min
📍 Feldgröße ganzes Feld
📍 Material
Bälle: 10
Tore: 2
Markierungen: 20
Überzieher Farbe 1: 11
Überzieher Farbe 2: 11
👉🏻 Ausführung
Es werden zwei 11er Teams gebildet
Von 16er zu 16er wird in drei Zonen gespielt
In jeder Zone gibt es eine andere Aufgabe für das jeweilige Team
In Zone 1 darf die Mannschaft nur mit maximal 2 Kontakten spielen
In Zone 2, der Mittelzone, ist das Spiel immer dann frei, wenn der den Ball nach vorne gepasst oder gedribbelt wird, Rückpässe sind nur direkt erlaubt
In Zone 3, der Endzone, ist das Spiel komplett frei
👉🏻 Organisation
Es wird von 16er zu 16er gespielt mit der kompletten Spielfeldbreite
Die 3 Zonene werden gleichmäßig je nach Entfernung zwischen den beiden 16er aufgebaut
Am besten werden Markierscheiben im Spielfeld platziert um einen ungestörten Spielfluss zu ermöglichen
Die Außenmarkierungen können durch Hütchen oder Stangen gekennzeichnet werden
👉🏻 Coaching
Schnelles, klares Aufbauspiel einfordern
Offene Stellung als Grundvoraussetzung herausstellen, vor allem in der 1. Zone und der Mittelzone von großer Bedeutung um eine klare Entscheidung treffen zu können (klatschen lassen oder Spielfortsetzung vorwärts)
Freilaufverhalten aller Spieler coachen und Lösungen anzeigen, wenn nötig
Steil und Klatsch als Prinzip erklären, was das Spiel in den Zonen vereinfacht (In Zone 2 elementar wichtig)
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.