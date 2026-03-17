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Coaching Zone: Im 3 gegen 3 Wechselspiel mit vier Teams
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Spielintelligenz | Im 3 gegen 3 Wechselspiel mit vier Teams
📍 Alter 7-9,10-12,13-15,16-18,19+
📍Mindestanzahl Spieler:innen 14
📍Dauer Vorgeschlagene Dauer: 20 Min
📍Feldgröße 1/4 Feld
📍Material
Bälle: 20
Tore: 2
Stangen: 2
Markierungen: 10
Überzieher Farbe 1: 3
Überzieher Farbe 2: 3
Überzieher Farbe 3: 3
👉🏻 Ausführung
Es werden vier gleichmäßige Teams gebildet.
Zuerst spielt Team weiß gegen Team blau in einem 3 gegen 3 gegeneinander.
Bei Torerfolg oder Ausball kommt ein neues Team mit Ball von der Grundlinie ins Spielfeld und ein neues 3 gegen 3 entsteht.
Das Team, das im Spiel bleibt, spielt weiterhin in die gleiche Spielrichtung.
Das wartende Team kommt ins Feld.
Nach Torabschluss oder Torerfolg behält jeweils das angreifende Team das Platzrecht und versucht sofort gegen das neue Team ein Tor zu erzielen.
Sollte der Ball ins Seitenaus gelangen, muss jeweils das Team das Spielfeld verlassen, das den Ballverlust verursacht.
👉🏻 Organisation
Feldgröße: 30 x 40 Meter
Abseitslinie wird jeweils mit zwei Stangen an der Seitenlinie in der Spielfeldmitte markiert.
Jeweils ein oder mehrere Tore auf beiden Seiten aufstellen.
👉🏻 Coaching
Achte darauf, dass die Spieler ihre Überzahl entschlossen nutzen.
Fordere schnelles Umschalten nach Ballgewinn/-verlust ein.
Achte darauf, dass die Spieler ständig Anspielstationen kreieren.
Achte darauf, dass die Spieler mit der ersten Ballannahme Raum und Zeit gewinnen.
Fordere Coaching untereinander ein.
Achte darauf, dass die Spieler zielstrebig den Torabschluss suchen.
👉🏻 Variationen
Feldgröße
Anzahl Ballkontakte
Die Teams spielen ohne Überziehleibchen.
Der Ball darf nur vorwärts oder quer gespielt werden.
Zeitlimite bis zum Torabschluss festlegen.
Pass- und Bewegungsmuster einbauen (z. B. Hinterlaufen).
👉🏻 Motivation
Jedes Team muss eine gewisse Anzahl Tore (Punkte) in der vorgegebenen Spielzeit erzielen.
Das Team, welches zuerst drei Treffer erzielt, gewinnt die Runde.
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.