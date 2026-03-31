 2026-03-25T14:09:28.761Z

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Coaching Zone: Im 3 gegen 3 im Wechsel auf vier Minitore

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Entscheidungstraining | Im 3 gegen 3 im Wechsel auf vier Minitore

📍 Alter
10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
9

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 20 Min

📍 Feldgröße
1/8 Feld

📍 Material
  • Bälle: 8
  • Minitore: 4
  • Markierungen: 12
  • Überzieher Farbe 1: 3
  • Überzieher Farbe 2: 3
  • Überzieher Farbe 3: 3


👉🏻 Ausführung

  • Die Spieler verteilen sich jeweils gleichmäßig an den Ecken
  • Auf Kommando des Trainers sprinten jeweils drei Spieler pro Team in die Mitte und es kommt zum 3 gegen 3, der Trainer spielt den Ball nun ein
  • Bevor auf das Minitor abgeschlossen werden darf, muss zuerst durch ein Hütchentor gedribbelt werden
  • Nach Torerfolg kommt ein neues Team in das Feld und es entsteht ein neues 3 gegen 3
  • Das Team, welches das Tor bekommen hat, stellt sich an einer Ecke neu auf
  • Das Team, welches das Tor erzielt bleibt im Feld

👉🏻 Organisation

  • Feldgröße: 16 × 16 Meter
  • Auf jeder Seite jeweils ein Minitor aufstellen
  • Vor dem Minitor jeweils ein Hütchen vertikal aufstellen

👉🏻 Coaching

  • Offensive Ballan- und mitnahme Richtung Tor
  • Schnelles Umschalten nach Ballgewinn/-verlust
  • Anspielstationen kreieren
  • Zielstrebig den Torabschluss suchen

👉🏻 Variationen

  • Es müssen zuerst durch zwei oder drei Hütchentore gedribbelt werden
  • Feldgröße
  • Zuspiele und Position der Spielauslösung
  • Zeitlimit pro Angriff festlegen
  • Verschiedene Bälle (Gewicht und Größe) einbauen
  • Start Signal verändern


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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


📍 Alle Infos zu Coaching Zone findest du hier!