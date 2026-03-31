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Coaching Zone: Im 3 gegen 3 im Wechsel auf vier Minitore
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Entscheidungstraining | Im 3 gegen 3 im Wechsel auf vier Minitore
📍 Alter 10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 9
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 20 Min
📍 Feldgröße 1/8 Feld
📍 Material
Bälle: 8
Minitore: 4
Markierungen: 12
Überzieher Farbe 1: 3
Überzieher Farbe 2: 3
Überzieher Farbe 3: 3
👉🏻 Ausführung
Die Spieler verteilen sich jeweils gleichmäßig an den Ecken
Auf Kommando des Trainers sprinten jeweils drei Spieler pro Team in die Mitte und es kommt zum 3 gegen 3, der Trainer spielt den Ball nun ein
Bevor auf das Minitor abgeschlossen werden darf, muss zuerst durch ein Hütchentor gedribbelt werden
Nach Torerfolg kommt ein neues Team in das Feld und es entsteht ein neues 3 gegen 3
Das Team, welches das Tor bekommen hat, stellt sich an einer Ecke neu auf
Das Team, welches das Tor erzielt bleibt im Feld
👉🏻 Organisation
Feldgröße: 16 × 16 Meter
Auf jeder Seite jeweils ein Minitor aufstellen
Vor dem Minitor jeweils ein Hütchen vertikal aufstellen
👉🏻 Coaching
Offensive Ballan- und mitnahme Richtung Tor
Schnelles Umschalten nach Ballgewinn/-verlust
Anspielstationen kreieren
Zielstrebig den Torabschluss suchen
👉🏻 Variationen
Es müssen zuerst durch zwei oder drei Hütchentore gedribbelt werden
Feldgröße
Zuspiele und Position der Spielauslösung
Zeitlimit pro Angriff festlegen
Verschiedene Bälle (Gewicht und Größe) einbauen
Start Signal verändern
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.