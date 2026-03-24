Coaching Zone: Flügelaktionen und Abschlussvariationen

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Übung kann vom Spieler oder Trainer gestartet werden
Einer der beiden (10 oder 9) kommt dem Ball entgegen, der andere startet im richtigen Moment einen Tiefenlauf hinter die Abwehr (Blindside)
Es folgt ein Steckpass in die Tiefe – Torabschluss durch den tief startenden Spieler
Danach wechseln die Rollen:
Der Spieler, der den Abschluss gemacht hat, kommt zurück
Der andere löst sich vom Dummy, wird vom Trainer angespielt, spielt einen Doppelpass mit dem Rückkehrer und schließt selbst ab
Der Flügelspieler wird diagonal vom Tor angespielt
Er nimmt den Ball mit, dribbelt mit Tempo Richtung Tor (durch zwei Markierungen oder Korridor)
Abschluss aufs Tor
Der Flügelspieler auf der gegenüberliegenden Seite wird angespielt
Er fixiert den Dummy und erkennt, welche Seite der Gegenspieler blockiert
Er dribbelt in den freien Raum und spielt einen Zielball (Flanke oder flacher Ball) auf die zwei einlaufenden Stürmer:
Einer läuft auf den kurzen Pfosten,
der andere auf den Raum dahinter (zweite Zone).
Abschluss durch die Stürmer
Feldaufbau: Drei Startpositionen rund um den Strafraum (siehe Grafik):
Position 1 (zentral vor dem 16er): Kombination 9/10
Position 2 (linker Flügel): diagonales Dribbling zum Torabschluss
Position 3 (rechter Flügel): Flügelaktion mit Flanke auf zwei einlaufende Stürmer
Timing zwischen entgegenkommen und Tiefenlauf (9/10)
Klare Kommunikation zwischen den Offensivspielern
Präziser erster Kontakt beim Dribbling auf dem Flügel
Entscheidung: Flanke hoch, flach oder Rückpass je nach Raum und Laufweg
Schnelles Umschalten nach eigenem Abschluss
Technische Sauberkeit bei Steckpass und Doppelpass
Mutige, zielgerichtete Abschlüsse
Passrichtung vom Trainer variieren (von zentral oder Flügel)
Abschluss mit beiden Füßen fordern
Zeitdruck oder Gegnerdruck (ein aktiver Verteidiger)
Wettkampfform: zwei Gruppen auf Zeit oder Trefferzahl
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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.