 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Coaching Zone: Flügelaktionen und Abschlussvariationen

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Positionstraining | 7/8/9/10/11 - Flügelaktionen und Abschlussvariationen

📍 Alter
13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
5

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 20 Min

📍 Feldgröße
1/4 Feld

📍 Material
  • Bälle: 20
  • Tore: 1
  • Dummies: 8
  • Stangen: 6


👉🏻 Ausführung

1. Zentrale Kombination:

  • Übung kann vom Spieler oder Trainer gestartet werden

  • Einer der beiden (10 oder 9) kommt dem Ball entgegen, der andere startet im richtigen Moment einen Tiefenlauf hinter die Abwehr (Blindside)

  • Es folgt ein Steckpass in die Tiefe – Torabschluss durch den tief startenden Spieler

  • Danach wechseln die Rollen:

    • Der Spieler, der den Abschluss gemacht hat, kommt zurück

    • Der andere löst sich vom Dummy, wird vom Trainer angespielt, spielt einen Doppelpass mit dem Rückkehrer und schließt selbst ab

2. Diagonales Dribbling:

  • Der Flügelspieler wird diagonal vom Tor angespielt

  • Er nimmt den Ball mit, dribbelt mit Tempo Richtung Tor (durch zwei Markierungen oder Korridor)

  • Abschluss aufs Tor

3. Flügelaktion mit Flanke:

  • Der Flügelspieler auf der gegenüberliegenden Seite wird angespielt

  • Er fixiert den Dummy und erkennt, welche Seite der Gegenspieler blockiert

  • Er dribbelt in den freien Raum und spielt einen Zielball (Flanke oder flacher Ball) auf die zwei einlaufenden Stürmer:

    • Einer läuft auf den kurzen Pfosten,

    • der andere auf den Raum dahinter (zweite Zone).

  • Abschluss durch die Stürmer

👉🏻 Organisation

Feldaufbau: Drei Startpositionen rund um den Strafraum (siehe Grafik):

  • Position 1 (zentral vor dem 16er): Kombination 9/10

  • Position 2 (linker Flügel): diagonales Dribbling zum Torabschluss

  • Position 3 (rechter Flügel): Flügelaktion mit Flanke auf zwei einlaufende Stürmer

👉🏻 Coaching

  • Timing zwischen entgegenkommen und Tiefenlauf (9/10)

  • Klare Kommunikation zwischen den Offensivspielern

  • Präziser erster Kontakt beim Dribbling auf dem Flügel

  • Entscheidung: Flanke hoch, flach oder Rückpass je nach Raum und Laufweg

  • Schnelles Umschalten nach eigenem Abschluss

  • Technische Sauberkeit bei Steckpass und Doppelpass

  • Mutige, zielgerichtete Abschlüsse

👉🏻 Variationen

  • Passrichtung vom Trainer variieren (von zentral oder Flügel)

  • Abschluss mit beiden Füßen fordern

  • Zeitdruck oder Gegnerdruck (ein aktiver Verteidiger)

  • Wettkampfform: zwei Gruppen auf Zeit oder Trefferzahl


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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


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