 2026-07-17T11:53:53.177Z

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Coaching Zone: Farb-Hütchen-Spiel

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Fun Spiele| Farb-Hütchen-Spiel

📍 Alter
4-6,7-9,10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
12

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 15 Min

📍 Feldgröße
1/8 Feld

📍 Material
Markierungen: 16

👉🏻 Ausführung

  • Die Spieler bewegen sich alle im Feld
  • Jeder Spieler hat ein Hütchen in der Hand
  • Die Hütchen werden im Vorbeilaufen getauscht
  • Der Trainer gibt verschiedene Bewegungsformen und Varianten des Lauf-ABC's vor
  • Auf ein Trainerkommando müssen sich die Teams der jeweiligen Hütchenfarbe so schnell wie möglich an den Ecken zusammen finden
  • Das Team, das am schnellsten an der Ecke ist, gewinnt

👉🏻 Organisation

  • Hütchen entsprechend der Spieleranzahl verteilen, dabei 3-4 Teams bilden
  • Feldgröße der Spieleranzahl entsprechend wählen

👉🏻 Coaching

  • Spaß und Freude stehen im Vordergrund
  • Fordere permanentes Tauschen und Orientieren ein
  • Achte auf saubere Ausführung der koordinativen Übungen
  • Fordere lautstarke Kommunikation ein

👉🏻 Variationen

  • Eckhütchen können Teamfarbe haben
  • Eckhütchen können neutrale Farbe haben
  • Spieler können Ball am Fuß führen


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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


📍 Alle Infos zu Coaching Zone findest du hier!