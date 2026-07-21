Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Sponsoring
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Coaching Zone: Farb-Hütchen-Spiel
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Fun Spiele| Farb-Hütchen-Spiel
📍 Alter 4-6,7-9,10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 12
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße 1/8 Feld
📍 Material Markierungen: 16
👉🏻 Ausführung
Die Spieler bewegen sich alle im Feld
Jeder Spieler hat ein Hütchen in der Hand
Die Hütchen werden im Vorbeilaufen getauscht
Der Trainer gibt verschiedene Bewegungsformen und Varianten des Lauf-ABC's vor
Auf ein Trainerkommando müssen sich die Teams der jeweiligen Hütchenfarbe so schnell wie möglich an den Ecken zusammen finden
Das Team, das am schnellsten an der Ecke ist, gewinnt
👉🏻 Organisation
Hütchen entsprechend der Spieleranzahl verteilen, dabei 3-4 Teams bilden
Feldgröße der Spieleranzahl entsprechend wählen
👉🏻 Coaching
Spaß und Freude stehen im Vordergrund
Fordere permanentes Tauschen und Orientieren ein
Achte auf saubere Ausführung der koordinativen Übungen
Fordere lautstarke Kommunikation ein
👉🏻 Variationen
Eckhütchen können Teamfarbe haben
Eckhütchen können neutrale Farbe haben
Spieler können Ball am Fuß führen
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.