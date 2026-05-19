 2026-05-15T09:36:57.455Z

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Coaching Zone: Entscheidungsverhalten bei Gegnerdruck im Rücken

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

Komplexform | Entscheidungsverhalten bei Gegnerdruck im Rücken – 1v2 zu 2v2



📍 Alter
7-9,10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
4

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 15 Min

📍 Feldgröße
1/4 Feld

📍 Material
  • Bälle: 12
  • Minitore: 4
  • Dummies: 2
  • Stangen: 2
  • Markierungen: 6
  • Überzieher Farbe 1: 3


👉🏻 Ausführung

  • A passt den Ball zentral zu B, der mit dem Rücken zum Dummy (Gegenspieler) steht
  • B soll vor dem ersten Kontakt einen Schulterblick durchführen, um die Druckrichtung zu erkennen
  • Beim ersten Kontakt nimmt B in den freien Raum mit – weg vom anlaufenden Verteidiger C
  • Danach schließt B im 1 gegen 2 auf eines der beiden Minitore ab, die Verteidiger D nur mit seitlichen Bewegungen verstellen darf
  • Anschließend in Gegenrichtung neu starten

👉🏻 Organisation

  • Ein ca. 20 x 15 Meter großes Feld mit 4 Minitoren aufbauen
  • In der Feldmitte 2 Dummys im Abstand von ca. 6 Metern aufstellen

👉🏻 Coaching

  • Offene Körperhaltung im Zentrum einnehmen und regelmäßig den Schulterblick nutzen
  • Raumwahrnehmung und schnelle Entscheidungen aktiv fördern
  • Die Ballmitnahme in den freien Raum gezielt einfordern
  • Zu Täuschungen vor der Ballannahme (z. B. Körperfinten) ermutigen
  • Auf einen zielgerichteten und druckvollen Torabschluss achten

👉🏻 Variationen

  • Fehlpass-Simulation: Nach der Mitnahme passt B zu D. D startet mit C ins freie 2 gegen 2 (gegen A und B) auf 4 Minitore

👉🏻 Motivation

Kleine Challenges einbauen:

  • Wer schafft es, in 5 Durchgängen 4 technisch gute Mitnahmen und Torabschlüsse? oder Team A gegen Team B: Wer erzielt mehr Treffer?

Bestzeiten / Reaktionen messen:

  • Wie schnell löst du die Situation vom Pass bis zum Abschluss?



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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


📍 Alle Infos zu Coaching Zone findest du hier!