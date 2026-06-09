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Coaching Zone: Dribbling-Duell mit zwei Kreisen
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Funspiel | Dribbling-Duell mit zwei Kreisen
📍 Alter 7-9,10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 2
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße 1/4 Feld
📍 Material
Bälle: 1
Minitore: 4
Markierungen: 12
👉🏻 Ausführung
A dribbelt wahlweise um einen der beiden Kreise und darf jederzeit die Richtung wechseln. Bei freier Schussbahn schließt er vor der Mittellinie in ein Minitor seiner Wahl ab
B läuft auf derselben Seite um die Kreise, die A wählt, und verstellt die Schussbahn
👉🏻 Organisation
4 Minitore und eine Mittellinie mit 2 Kreisen gemäß Grafik aufbauen
A und B starten zwischen den Kreisen
👉🏻 Coaching
Auf eine enge Ballführung in hohem Tempo achten
Zum Ausnutzen freier Schussbahnen motivieren
Beidfüßigkeit beim Dribbeln einfordern
Das schnelle Verstellen der Schussbahn fordern
👉🏻 Variationen
A dribbelt um den linken Kreis nur mit links, um den rechten Kreis nur mit rechts
Die Kreise durch Dreiecke oder Sechsecke ersetzen
Mit einem Miniball spielen
👉🏻 Motivation
Teamwettbewerb: 2 Teams einteilen und gegeneinander antreten lassen. 2 Punkte pro Treffer, 1 Punkt pro erfolgreichem Verteidigen. Welches Team erreicht die meisten Punkte?
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.