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Coaching Zone: 3vs3 mit Flügelspiel

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

3vs3 mit Flügelspiel

📍 Alter
13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
12

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 30 Min

📍 Feldgröße
1/2 Feld

📍 Material
  • Bälle: 5
  • Tore: 2
  • Markierungen: 12

👉🏻 Ausführung

  • 3 Spieler jeder Mannschaft spielen im Hütchenfeld gegeneinander 3 gegen 3
  • Ziel für beide Mannschaften ist es, Tore zu erzielen
  • Beide Mannschaften haben auf beiden Seiten des Spielfeldes in den Längszonen zusätzlich je einen weiteren Flügelspieler
  • Die Flügelspieler dürfen während eines Angriffs von der ballbesitzenden Mannschaft angespielt werden, dürfen aber nicht vom gegnerischen Team (auch nicht von deren Flügelspielern) angegriffen werden
  • Die Flügelstürmer dürfen ihre Zone (Grund- bis Mittellinie) nicht verlassen und sollen das Angriffsspiel ihrer Mannschaft mit möglichst vielen Flanken oder flachen Hereingaben unterstützen

👉🏻 Organisation

  • Mit 6 Hütchen wird ein Spielfeld abgesteckt (inkl. der Mittellinie)
  • Seitlich des Spielfeldes wird auf beiden Seiten mit je 3 zusätzlichen Hütchen eine Längszone aufgebaut
  • Auf beiden Kopfseiten wird ein Tor aufgestellt. Es werden zwei 5er Teams gebildet; in den Toren befindet sich je ein Torhüter

👉🏻 Coaching

  • Die Abwehrspieler versuchen bei der Spieleröffnung die Räume eng zu machen und die Passwege zuzustellen
  • Hat der Flügelspieler den Ball ordnet sich jeder Defensivspieler einem Angreifer zu
  • Nach Ballgewinn leitet der Abwehrspieler oder Torhüter sofort den Gegenangriff über die Flügelspieler ein
  • Die Mannschaften sollen permanent in Bewegung sein
  • Die Spieler versuchen sich ständig anzubieten und ihren Mitspielern als Anspielstation zur Verfügung zu stehen
  • Zwei Spieler der ballbesitzenden Mannschaft kreuzen und bewegen sich Richtung erster und zweiter Pfosten, der dritte Spieler setzt sich in den Rückraum ab. Somit hat der Flankengeber verschiedene Passoptionen
  • Diese Spielform erfordert ein enormes Laufpensum und Spielverständnis und ist geprägt von einer ständigen Kommunikation und einem Wechselspiel zwischen Angriff und Abwehr

👉🏻 Variationen

  • Die Flügelspieler haben nur 2 oder 3 Kontakte
  • Die Flügelspieler dürfen, nachdem der Ball in ihre Zone gespielt wurde, vom seitengleichen gegnerischen Flügelspieler angegriffen werden


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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


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