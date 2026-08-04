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Coaching Zone: 3vs3 mit Flügelspiel
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
3vs3 mit Flügelspiel
📍 Alter 13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 12
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 30 Min
📍 Feldgröße 1/2 Feld
📍 Material
Bälle: 5
Tore: 2
Markierungen: 12
👉🏻 Ausführung
3 Spieler jeder Mannschaft spielen im Hütchenfeld gegeneinander 3 gegen 3
Ziel für beide Mannschaften ist es, Tore zu erzielen
Beide Mannschaften haben auf beiden Seiten des Spielfeldes in den Längszonen zusätzlich je einen weiteren Flügelspieler
Die Flügelspieler dürfen während eines Angriffs von der ballbesitzenden Mannschaft angespielt werden, dürfen aber nicht vom gegnerischen Team (auch nicht von deren Flügelspielern) angegriffen werden
Die Flügelstürmer dürfen ihre Zone (Grund- bis Mittellinie) nicht verlassen und sollen das Angriffsspiel ihrer Mannschaft mit möglichst vielen Flanken oder flachen Hereingaben unterstützen
👉🏻 Organisation
Mit 6 Hütchen wird ein Spielfeld abgesteckt (inkl. der Mittellinie)
Seitlich des Spielfeldes wird auf beiden Seiten mit je 3 zusätzlichen Hütchen eine Längszone aufgebaut
Auf beiden Kopfseiten wird ein Tor aufgestellt. Es werden zwei 5er Teams gebildet; in den Toren befindet sich je ein Torhüter
👉🏻 Coaching
Die Abwehrspieler versuchen bei der Spieleröffnung die Räume eng zu machen und die Passwege zuzustellen
Hat der Flügelspieler den Ball ordnet sich jeder Defensivspieler einem Angreifer zu
Nach Ballgewinn leitet der Abwehrspieler oder Torhüter sofort den Gegenangriff über die Flügelspieler ein
Die Mannschaften sollen permanent in Bewegung sein
Die Spieler versuchen sich ständig anzubieten und ihren Mitspielern als Anspielstation zur Verfügung zu stehen
Zwei Spieler der ballbesitzenden Mannschaft kreuzen und bewegen sich Richtung erster und zweiter Pfosten, der dritte Spieler setzt sich in den Rückraum ab. Somit hat der Flankengeber verschiedene Passoptionen
Diese Spielform erfordert ein enormes Laufpensum und Spielverständnis und ist geprägt von einer ständigen Kommunikation und einem Wechselspiel zwischen Angriff und Abwehr
👉🏻 Variationen
Die Flügelspieler haben nur 2 oder 3 Kontakte
Die Flügelspieler dürfen, nachdem der Ball in ihre Zone gespielt wurde, vom seitengleichen gegnerischen Flügelspieler angegriffen werden
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