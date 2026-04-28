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Coaching Zone: 20-Tore Wettkampf
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
Torschuss | 20-Tore Wettkampf
📍 Alter 10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 13
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 20 Min
📍 Feldgröße 1/4 Feld
📍 Material
Bälle: 20
Tore: 1
Markierungen: 12
Überzieher Farbe 1: 6
👉🏻 Ausführung
Es wird abwechselnd über beide Seiten eine Doppelaktion gespielt
Die erste Aktion ist eine Eingabe von Außen nach kurzem Doppelpass auf zwei einlaufende Stürmer
In der zweiten Aktion dreht der Stürmer, welcher nicht die Eingabe abgenommen hat, ab und spielt einen Doppelpass mit einem Halbspieler, welcher außerhalb des 16ers abschließt
Dann beginnt die Aktion in umgekehrter Reihenfolge
Der Wettkampf dauert 4 Minuten, wobei das Ziel für die Angreifer ist, 20 Tore zu erzielen
👉🏻 Organisation
Es werden Spieler an 5 Positionen aufgeteilt:
1. Linke Eingabenspieler 2. Linke Halbspieler als Schützen 3. Zentrale Einläufer 4. Rechte Halbspieler als Schützen 5. Rechte Eingabenspieler
👉🏻 Coaching
1-Kontakt-Abschlüsse
Schlenzer und Schussvarianten aus den Halbpositionen
Eingabevarianten und -qualität von den Außenpositionen
Kommunikation und Motivation
👉🏻Variationen
Wettkampfzeit erhöhen oder kürzen
Ball muss immer in Bewegung bleiben
Torhüter können einen abgefangenen Ball in Minitore werfen, um Punkte zu erzielen
Auf den Aussenspuren mit aktiven 1 gegen 1 Situationen arbeiten
Es können auch zwei Teams gegeneinander antreten
👉🏻 Motivation
Teamwettbewerb 1: Welches Team erzielt in der vorgegebenen Zeit die meisten Treffer?
Teamwettbewerb 2: Welches Team erzielt zuerst die vorgegebene Anzahl Treffer?
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.