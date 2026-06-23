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Coaching Zone: 1 gegen 1 Situationen kombiniert
Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen
von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone
Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.
1 gegen 1 Situationen kombiniert| Im Chaos-Kreis und Wechselspiel
📍 Alter 10-12,13-15,16-18,19+
📍 Mindestanzahl Spieler:innen 4
📍 Dauer Vorgeschlagene Dauer: 15 Min
📍 Feldgröße 1/3 Feld
📍 Material
Bälle: 24
Minitore: 4
Markierungen: 16
Überzieher Farbe 1: 8
👉🏻 Ausführung
Es werden jeweils zwei gleichmäßige Teams gebildet
Eine Hälfte von jedem Team positioniert sich mit ausreichend Bällen außerhalb des Spielfeldes
Die andere Hälfte der Teams positionieren sich im Zentrum
Im Zentrum können die Spieler jeweils die Zuspiele von außen fordern, um 1 gegen 1 Duelle zu suchen
Das Angriffsrecht wechselt immer, unabhängig davon, wer ein Tor erzielt hat
Die Situation startet immer neu, wenn ein Tor erzielt wurde oder der Ball ins Seitenaus gelangt
Nach einer vorgegebenen Zeit werden die Positionen gewechselt
👉🏻 Organisation
Feldgröße: Form und Größe je nach Spieleranzahl anpassen
Jeweils vier Minitore mit Rücken zueinander positioniert aufstellen
Die Positionen für Zuspiele außerhalb des Spielfeldes markieren
👉🏻 Coaching
Achte darauf, dass die Spieler den Ball bei der Ballmitnahme des Gegners attackieren
Achte darauf, dass die Spieler ständig Finten ausprobieren
Fordere Tempodribblings ein
Fordere sofortiges Umschalten nach Ballgewinn oder Ballverlust ein
👉🏻 Variationen
Feldgröße variieren
Nur vorwärts Dribbeln, sobald der Ball zugespielt wurde
Verschiedene Bälle (Gewicht und Größe) einbauen
Start Signal verändern
👉🏻 Motivation
Die Tore der Verteidiger zählen doppelt
Das Angriffsrecht bleibt beim Spieler, welcher ein Tor erzielt hat
________ Für wen ist die App geeignet? Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.