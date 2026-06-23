 2026-06-22T14:49:50.746Z

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Coaching Zone: 1 gegen 1 Situationen kombiniert

Trainingslehre aus der Bundesliga mit Videodatenbank, Organisationstool u.v.m. mit der App von Coaching Zone entdecken +++ ab sofort wöchentlicher redaktioneller Artikel mit Trainingsübungen

von Redaktion · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Coaching Zone

Coaching Zone ist eine App, welche von Hannover 96 - Coach Christian Titz gegründet wurde. Die Seite mit über 10.000 registrierten Trainern bzw. Vereinen bietet Einblicke aus praxiserprobten Übungen und Spielformen aus dem Bundesliga- Trainingsalltag, mit welchen du deine Spieler auf ein neues Level bringen kannst. Gemeinsam mit Coaching Zone veröffentlichen wir ab sofort jede Woche einen Artikel mit Übungen aus der Coaching Zone - Datenbank.

1 gegen 1 Situationen kombiniert| Im Chaos-Kreis und Wechselspiel



📍 Alter
10-12,13-15,16-18,19+

📍 Mindestanzahl Spieler:innen
4

📍 Dauer
Vorgeschlagene Dauer: 15 Min

📍 Feldgröße
1/3 Feld

📍 Material
  • Bälle: 24
  • Minitore: 4
  • Markierungen: 16
  • Überzieher Farbe 1: 8


👉🏻 Ausführung

  • Es werden jeweils zwei gleichmäßige Teams gebildet
  • Eine Hälfte von jedem Team positioniert sich mit ausreichend Bällen außerhalb des Spielfeldes
  • Die andere Hälfte der Teams positionieren sich im Zentrum
  • Im Zentrum können die Spieler jeweils die Zuspiele von außen fordern, um 1 gegen 1 Duelle zu suchen
  • Das Angriffsrecht wechselt immer, unabhängig davon, wer ein Tor erzielt hat
  • Die Situation startet immer neu, wenn ein Tor erzielt wurde oder der Ball ins Seitenaus gelangt
  • Nach einer vorgegebenen Zeit werden die Positionen gewechselt

👉🏻 Organisation

  • Feldgröße: Form und Größe je nach Spieleranzahl anpassen
  • Jeweils vier Minitore mit Rücken zueinander positioniert aufstellen
  • Die Positionen für Zuspiele außerhalb des Spielfeldes markieren

👉🏻 Coaching

  • Achte darauf, dass die Spieler den Ball bei der Ballmitnahme des Gegners attackieren
  • Achte darauf, dass die Spieler ständig Finten ausprobieren
  • Fordere Tempodribblings ein
  • Fordere sofortiges Umschalten nach Ballgewinn oder Ballverlust ein

👉🏻 Variationen

  • Feldgröße variieren
  • Nur vorwärts Dribbeln, sobald der Ball zugespielt wurde
  • Verschiedene Bälle (Gewicht und Größe) einbauen
  • Start Signal verändern

👉🏻 Motivation

  • Die Tore der Verteidiger zählen doppelt
  • Das Angriffsrecht bleibt beim Spieler, welcher ein Tor erzielt hat

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Für wen ist die App geeignet?
Die maßgeschneiderten Inhalte sind ideal für Trainer, Spieler, Clubs, Verbände, Fußballschulen und Stützpunkte, um den Alltag zu vereinfachen und die Qualität des Trainings zu erhöhen. Auch viele weitere nützliche Tools wie Team- und Mitgliederverwaltung, Terminmanagement etc. findest du in den verschiedenen Zugängen.


📍 Alle Infos zu Coaching Zone findest du hier!