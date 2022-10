Coach Willmann wirft bei Fichte hin Landesliga: Ausgerechnet vor dem Landesliga-Derby gegen den VfL Theesen.

Nach rund zwei Jahren gibt Willmann auf. „Schwierige Jahre“, wie er betont. Bereits nach der 1:5-Niederlage beim Post TSV Detmold am 4. September habe er signalisiert, seinen Dienst quittieren zu wollen. Fichtes Abteilungsleiter Jobst Hölzenbein hat eine etwas andere Auffassung: „An ein solches Gespräch kann ich mich nicht erinnern. Wir haben grundsätzlich in der Gruppe eine regelmäßige, gute und offene Kommunikation.“



Willmann und Hölzenbein sind sich einig, dass es eine Trennung im Guten sei. „Es gibt kein böses Blut“, so Hölzenbein, der sich jedoch einen anderen Zeitpunkt für eine solche Entscheidung gewünscht hätte. „Das ist für mich eine überstürzte Ad-hoc-Aktion. Ausgerechnet jetzt, vor dem Derby gegen Theesen.“



Einen Nachfolger in der Kürze der Zeit zu installieren ist für den VfB Fichte nahezu unmöglich. Auch, oder gerade weil das Anforderungsprofil nicht ohne ist. „Wir brauchen jemanden, der komplett hinter unserem Akademie-Projekt steht und alles mitträgt, was wir im Verein machen“, beschreibt Hölzenbein. Philipp Willmann war so jemand. Jung, engagiert, motiviert. Bis jetzt. „Ich bin gesundheitlich angeschlagen, esse nicht richtig. Dazu bin ich beruflich auch voll eingespannt“, erklärt er.