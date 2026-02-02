Coach Sven Giese verlässt 1817 Mainz im Sommer

Von einem Höhenflug ist Guiseppe D’Apote (in Rot, hier gegen Gau-Odernheims Jan Wouda) mit dem TV 1817 Mainz in dieser Saison weit entfernt. Archivfoto: Kristina Schäfer

Mainz. Trainerwechsel beim TV 1817 Mainz: Sven Giese wird den A-Klassisten am Saisonende aus beruflichen Gründen verlassen. „Es war von Anfang an so geplant, dass ich nach zwei Jahren aufhöre“, sagt der 54 Jahre alte Rechtsanwalt. Co-Trainer Johannes Besier, der seine B-Lizenz im September abschloss und seit Jahren in Gieses Coaching-Team ist, wird ihn beerben. Unterstützt wird Besier von Matthias Tüllmann, Lars Göttle-Hauf und Tobias Haunstetter. Das bestätigt Frank Schäfer, Teil der Abteilungsführung von 1817.

Bereits im Vorjahr habe Giese überlegt aufzuhören. „Da hat er sich von uns noch breit schlagen lassen. Aber man muss den Tatsachen auch realistisch ins Auge sehen“, versteht Schäfer die Entscheidung. Dass der Trainerwechsel schon früher über die Bühne geht, schließt der Funktionär aus. „Sven wird bis zum Sommer bleiben und dann wahrscheinlich der größte Fan der Mannschaft sein.“

Hinzu kamen zwei Niederlagen gegen die Spitzenteams FC Aksu Mainz (3:4) und SG Basara/Moguntia Mainz II (1:3). Der Anschluss war verloren. „Aber was wirklich schlecht war, waren die letzten vier Spiele. Wir haben die nötige Fitness nicht gehabt“, erklärt Giese. „Das hat eine gewisse Unzufriedenheit bei mir ausgelöst.“

Ein Blick auf die Tabelle macht deutlich, vor welchen Aufgaben bis dahin noch steht. Platz elf zur Winterpause, fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. „Sehr durchwachsen“, nennt der Trainer das, hat aber auch eine Erklärung: den „k.o.-Treffer“ in der Nachspielzeit, als sein Team im zweiten Aufstiegsspiel gegen den TSV Gau-Odernheim II denkbar bitter den Aufstieg verpasste. „Die Spieler waren noch geknickt im Unterbewusstsein.“

Und nun? „Wir sind uns bewusst, dass es schnell in den Abstiegskampf reingehen kann.“ Dafür braucht es laut des Trainers möglichst bald zehn bis zwölf Punkte und weniger individuelle Fehler in der Defensive. Hinten setzt Giese auch taktisch auf neue Ansätze – tiefer stehen und weniger „Hurra-Fußball“, also nach Ballgewinn nicht mehr kollektiv nach vorne stürmen. „Aber da sind alle auf dem Platz gefragt, nicht nur die Kette“, ist ihm wichtig.

1817 mit einigen Rückkehrern

Offensiv mache sich der Coach keine Sorgen, genug Gelegenheiten für Tore seien da. „Ich glaube, wir haben von den ganzen Mannschaften in der A-Klasse die meisten Chancen, aber die schlechteste Quote.“ Einer sticht aber bereits jetzt hervor: der erst 19 Jahre alte Tim Reske, der im Sommer aus der eigenen A-Jugend in die erste Mannschaft aufrückte und mit zwölf Treffern im Liga-Vergleich den Bronzerang belegt. „Absoluter Ehrgeiz, immer Einsatz“, bescheinigt ihm sein Coach. Er sagt, Reske hätte sogar noch öfter treffen können. „In drei, vier Monaten schießt er die alle rein“, prognostiziert Giese, dessen Personal im Winter unverändert bleibt – zumindest was externe Neuzugänge oder Abgänge betrifft.

Zur restlichen Runde kehren allerdings vier Leistungsträger aus längeren Verletzungen zurück. Sechser Jakob Pfeffer hat einen Kahnbeinbruch auskuriert, Mittelfeldkollege Manuel Stüttem (Sprunggelenkverletzung), Stürmer Emil Neumaier (Meniskusriss) und Zehner Tom Giese (Rippenbruch) sind ebenfalls wieder fit. Einzig Innenverteidiger Ole Dechert fällt die restliche Saison wegen eines Kreuzbandrisses aus.

Extra-Ansporn: Mannschaft ist noch im Pokalrennen

Nicht zuletzt die Rückkehrer machen den Mainzer zuversichtlich. „Wir werden den Tabellenplatz schon noch verbessern“, ist er sich sicher. Und dann wäre da auch noch der Pokal, bei dem 1817 als Halbfinalist weiterhin Chancen auf den Titel hat. Er könnte für die Mannschaft zur Zusatzmotivation in der noch ausstehenden Spielrunde werden. Vorausgesetzt, man gewinnt das Halbfinale am 11. März gegen den Ligakonkurrenten Fiam Italia Mainz. Auch für den Club eine besondere Gelegenheit. „Ich glaube, das letzte Mal, als der Verein im Endspiel war, habe ich selbst noch gespielt“, sagt Giese und lacht.

Abseits der Wettbewerbe wünscht sich der 54-Jährige auf seiner Abschiedstournee vor allem eines: zum „1817-Fußball“ zurückkehren – viel Ballbesitz, mit Kombinationsfußball nach vorne und über Eins-gegen-eins-Situationen in den Sechzehner vorstoßen. „Wenn das wiederkommt, ist es mir auch egal, ob wir am Ende Fünfter werden oder Zehnter.“