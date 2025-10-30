Coach Niebauer übernimmt Innenverteidigung gegen Moosinning

Wegen der Sperre von Vitus Eicke rückt Trainer Mike Niebauer in die Abwehrzentrale – Garching will mit mehr Konstanz punkten.

Grundsätzlich sind die Garchinger Fußballer zufrieden mit ihrer Bezirksliga-Vorrunde, nur fehlte für ganz vorne die Konstanz. Die letzte Episode des Wellentals war ein Tief mit zwei Punkten aus drei sieglosen Spielen. Deshalb ist man vor dem Rückrundenstart gegen den FC Moosinning (Sonntag, 15 Uhr, Sportgelände Schleißheimer Straße) wieder ein bisschen in Zugzwang, wenn man 2026 in der Spitze dabei bleiben möchte.

Die drei sieglosen Spiele zum Abschluss der Vorrunde sagen viel über die junge Mannschaft aus. Bei den Remis gegen die Spitzenteams Dachau und Walpertskirchen war man voll auf Augenhöhe und brachte die Gegner zeitweise massiv in Probleme, während in Palzing ein Spiel verloren wurde, dass ein Aufstiegskandidat eigentlich nicht verlieren darf. „Wenn wir vorne dabei bleiben wollen, bräuchten wir mindestens sechs Punkte aus den letzten Punktspielen“, sagt Trainer Mike Niebauer. Er betont aber auch, dass man keinen Druck habe, aufsteigen zu müssen. Wenn sich die Chance ergibt, ist man gerne dabei. Und mit etwas mehr Konstanz in den Leistungen müssen sich die Garchinger vor keinem Gegner fürchten.

Der Trainer hat bis hin zum Mittelstürmer in dieser Saison schon fast alles gespielt und nun gegen Moosinning gibt Mike Niebauer erstmals den Innenverteidiger. Nach der Roten Karte von Vitus Eicke muss er die Vertretung in der Abwehrzentrale geben. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Einsatz als Torwart, bei dem der Trainer breit grinst: „Im Training stand ich schon im Tor und würde das auch im Punktspiel für die Mannschaft tun. Aber ich hoffe, dass es nicht so weit kommt.“ Die beiden Keeper des VfR müssen keine Konkurrenz durch den Trainer befürchten. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Dietrich, Eisl, M. Niebauer, Stefanovic, Salassidis, Matzkowitz, Fellner, Monetti, D. Niebauer, Sostaric (Strube), Agbavon.