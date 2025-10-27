Coach Neumeier reagiert nach 0:5-Pleite mit weniger Training beim TSV Benediktbeuern

Nach dem frühen Rückstand und mangelnder Effizienz unterliegt Benediktbeuern klar – Trainer Neumeier reagiert mit weniger Training.
Im Duell der bisherigen Tabellennachbarn gerieten die Gäste schnell in Rückstand: Jakob Sontheim schoss die Hausherren nach drei Minuten mit 1:0 in Führung. Benediktbeuern gelang es nicht, sich von dem frühen Nackenschlag zu erholen. „Wir waren spielerisch sicherlich nicht schlechter, aber uns hat die Effizienz gefehlt“, bedauerte TSV-Coach Thomas Neumeier, gestand aber auch: „So wirklich viele Chancen haben wir uns heute nicht erspielt.“
Noch vor dem Seitenwechsel erhöhten dann Stefan Wohlmuth (23.) und Leo Franziskus Metz (29.) zum 3:0-Zwischenstand; nach Wiederbeginn waren Ludwig Metz (65.) und Vincenzo Orland (90.+4) für Erling-Andechs erfolgreich. Neumeier reduziert ab sofort wegen des Personalmangels das Training auf einmal wöchentlich: „Ich hoffe, die Mannschaft erkennt mit einem Blick auf die Tabelle unsere Situation und jeder Einzelne macht sich seine Gedanken.“