Thomas Neumeier hofft, dass sich seine Spieler Gedanken machen. – Foto: Andreas Mayr

Coach Neumeier reagiert nach 0:5-Pleite mit weniger Training beim TSV Benediktbeuern

Nach dem frühen Rückstand und mangelnder Effizienz unterliegt Benediktbeuern klar – Trainer Neumeier reagiert mit weniger Training.

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr TSV Erling-Andechs TSV Erling-Andechs TSV Benediktbeuern TSV Benediktbeuern 5 0 Abpfiff Im Duell der bisherigen Tabellennachbarn gerieten die Gäste schnell in Rückstand: Jakob Sontheim schoss die Hausherren nach drei Minuten mit 1:0 in Führung. Benediktbeuern gelang es nicht, sich von dem frühen Nackenschlag zu erholen. „Wir waren spielerisch sicherlich nicht schlechter, aber uns hat die Effizienz gefehlt“, bedauerte TSV-Coach Thomas Neumeier, gestand aber auch: „So wirklich viele Chancen haben wir uns heute nicht erspielt.“