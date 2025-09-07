Coach Michael Mentrup: „Chapeau ans Team“

"Ich bin heute richtig stolz auf mein Team: sowohl auf die gezeigte Leistung als auch auf das Endergebnis. Heute haben viele Leistungsträger gefehlt und wie wir das als Team aufgefangen haben, war schon sehr gut. Auch mit der Unterstützung von vier A-Jugendlichen, die mittlerweile mit zum Stammpersonal gehören. Die erste Halbzeit gehörte uns und wir sind verdient mit 2:0 in die Pause gegangen. Zweite Halbzeit haben wir dann das Ergebnis verteidigt. Spätestens mit dem gehaltenen Elfmeter von Marvin Klaer, hatten wir den Gegner gebrochen und konnten dann am Ende durch einen Konter den Deckel zu machen. Chapeau ans Team, wir machen weiter,“ freute sich Trainer Michael Mentrup über die starke Leistung seines Teams.