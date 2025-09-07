Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Björn Kaisen
Coach Michael Mentrup: „Chapeau ans Team“
SV Bad Laer besiegt mit starker Teamleistung den Spitzenreiter
Der SF Lechtingen war als Tabellenführer der Bezirksliga zum SV Bad Laer gefahren
Nach zwei englischen Wochen in Folge fehlte den Gästen heute offenbar die nötige Frische. Mit einem Doppelschlag nach knapp einer halben Stunde Spielzeit hatte der Gastgeber eine nicht unverdiente 2:0-Führung vorgelegt. Eine Viertelstunde vor dem Abpfiff bewahrte Torwart Marvin Klaer den SV Bad Laer vor einem Anschlußtreffer, als er einen Strafstoß von Simon Bartke parierte. Danach war der Widerstand der Gäste gebrochen und Tom Derbertshäuser machte kurz vor Schluß mit seinem zweiten Treffer den Deckel auf die Partie.
Traf doppelt für den SV Bad Laer - Tom Debertshäuser – Foto: Fupa
"Wir sind eigentlich gut ins Spiel gekommen, nutzen aber unsere ersten Chancen nicht. Die ersten beiden Abschlüsse von Bad Laer, die ein gutes Spiel gemacht haben, sind drin, dann wird es schwierig. Der verschossene Elfmeter und der Umstand, dass wir verletzungsbedingt die letzten zehn Minuten in Unterzahl agieren mussten, passten heute leider ein wenig ins Gesamtbild,“ sagte uns Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen) nach dem Spiel.
"Ich bin heute richtig stolz auf mein Team: sowohl auf die gezeigte Leistung als auch auf das Endergebnis. Heute haben viele Leistungsträger gefehlt und wie wir das als Team aufgefangen haben, war schon sehr gut. Auch mit der Unterstützung von vier A-Jugendlichen, die mittlerweile mit zum Stammpersonal gehören. Die erste Halbzeit gehörte uns und wir sind verdient mit 2:0 in die Pause gegangen. Zweite Halbzeit haben wir dann das Ergebnis verteidigt. Spätestens mit dem gehaltenen Elfmeter von Marvin Klaer, hatten wir den Gegner gebrochen und konnten dann am Ende durch einen Konter den Deckel zu machen. Chapeau ans Team, wir machen weiter,“ freute sich Trainer Michael Mentrup über die starke Leistung seines Teams.